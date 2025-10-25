Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 25 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 25 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Росія з початку повномасштабної війни втратила 11 287 танків
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 910 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 25 жовтня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 25 жовтня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 25 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1 135 990 (+910) осіб;
  • танків – 11 287 (+4) од;
  • бойових броньованих машин – 23 459 (+1) од;
  • артилерійських систем – 33 987 (+15) од;
  • РСЗВ – 1 526 (+0) од;
  • засоби ППО – 1 230 (+0) од;
  • літаків – 428 (+0) од;
  • гелікоптерів – 346 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 74 185 (+359) од;
  • крилаті ракети – 3 880 (+0) од;
  • кораблі – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 65 436 (+80) од;
  • спеціальна техніка – 3 981 (+0) од.
Втрати ворога станом на 25 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1340-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: втрати Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 26 вересня
Лінія фронту станом на 26 вересня 2025. Зведення Генштабу
26 вересня, 23:07
Ситуація на фронті 28 вересня
Лінія фронту станом на 28 вересня 2025. Зведення Генштабу
28 вересня, 23:22
За словами начальника Генштабу, кадрові перестановки в ЗСУ продовжуватимуться
ЗСУ завершили перехід на корпусну структуру
1 жовтня, 21:29
РФ з початку війни втратила 21972 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 12 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
12 жовтня, 07:22
Трамп: Я дуже розчарований, тому що у мене з Володимиром Путіним були дуже хороші стосунки. Напевно, вони залишаються такими й досі
Трамп розкрив втрати РФ на війні та заявив, що Україна вразила світ своєю стійкістю
14 жовтня, 22:24
Ситуація на фронті 18 жовтня
Лінія фронту станом на 18 жовтня 2025. Зведення Генштабу
18 жовтня, 22:19
Ситуація на фронті 19 жовтня
Карта бойових дій в Україні станом на 19 жовтня 2025 року
19 жовтня, 08:33
Ступінь завданих збитків на обох об'єктах наразі уточнюється
Генштаб підтвердив атаку на нафтопереробний завод у Махачкалі
22 жовтня, 14:23
Народна депутатка заявила, що головною перешкодою на шляху до необхідних реформ є чинне вище військове керівництво
Безугла озвучила похмурий сценарій щодо війни в Україні
11 жовтня, 16:52

Події в Україні

ISW: Кремль погрозами щодо Tomahawk намагається приховати слабкість армії Росії
ISW: Кремль погрозами щодо Tomahawk намагається приховати слабкість армії Росії
Втрати ворога станом на 25 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 25 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 жовтня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 25 жовтня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 25 жовтня 2025
Росія атакувала Київ балістикою, виникли пожежі, є постраждалі (оновлено)
Росія атакувала Київ балістикою, виникли пожежі, є постраждалі (оновлено)
НАТО та Україна випробували систему протидії КАБам
НАТО та Україна випробували систему протидії КАБам

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua