Втрати ворога станом на 25 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 910 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 25 жовтня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 25 жовтня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 25 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1 135 990 (+910) осіб;
- танків – 11 287 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 23 459 (+1) од;
- артилерійських систем – 33 987 (+15) од;
- РСЗВ – 1 526 (+0) од;
- засоби ППО – 1 230 (+0) од;
- літаків – 428 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 74 185 (+359) од;
- крилаті ракети – 3 880 (+0) од;
- кораблі – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 65 436 (+80) од;
- спеціальна техніка – 3 981 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1340-й день повномасштабної війни в Україні.
