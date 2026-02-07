Трамп зробив нову заяву щодо закінчення війни в Україні

Дональд Трамп зауважив, що наразі тривають активні та результативні розмови з представниками України та Росії

Президент США Дональд Трамп заявив про успішний хід переговорів стосовно мирного врегулювання в Україні. Про це він повідомив журналістам на борту літака Air Force One, пише «Главком».

Трамп зазначив, що «скоро дещо може відбутися». За словами американського лідера, наразі тривають активні та результативні розмови з представниками України та Росії.

Окрім діалогу щодо російсько-української війни, Трамп відзначив наявність «дуже хороших» переговорів з Іраном. Він підкреслив, що американська сторона багато і конструктивно спілкується з усіма залученими сторонами. «Сьогодні у нас були дуже хороші переговори щодо Росії та України, дещо може статися», – підсумував президент США.

Нагадаємо, 5 лютого завершилися дводенні перемовини в Абу-Дабі. 4 лютого українська сторона провела переговори з представниками Сполучених Штатів та Російської Федерації. Після тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі переговорний процес продовжився у форматі роботи в групах.

Глава української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що обговорення мали «конструктивний характер» і були зосереджені на створенні умов для досягнення тривалого миру.

«Протягом двох днів делегації провели широкі обговорення решти невирішених питань, зокрема методів упровадження перемирʼя та моніторингу припинення воєнних дій. Делегації домовилися поінформувати свої відповідні столиці та продовжити тристоронні переговори впродовж найближчих тижнів», – розповів він.

Тим часом Росія непублічно заявила, що вважає частиною мирної угоди визнання Донбасу російським усіма країнами. Водночас Володимир Зеленський заявляв, що Україна за жодних обставин не віддасть Росії Донбас за мирною угодою, тому потрібно шукати компроміс.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом відбудеться нова зустріч у межах переговорного процесу.