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Лінія фронту станом на 22 липня. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лінія фронту станом на 22 липня. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 22 липня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1245-й день повномасштабної війни

Противник завдав одного ракетного та 51 авіаційний удар, застосував одну ракету та скинув 66 КАБ. Крім того, застосував 1218 дронів-камікадзе, здійснив 4094 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

22 липня станом на 22:00 відбулося 131 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник намагався штурмувати позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Западне.

Лінія фронту станом на 22 липня. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Три атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку у районах Голубівки, Степової Новоселівки та Загризового. На даний час точиться бій.

Лінія фронту станом на 22 липня. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили сімнадцять атак загарбників у районах населених пунктів Греківка, Колодязі, Зелена Долина, Мирне, Ямполівка, Торське та в напрямку Серебрянки, ще чотири боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 22 липня. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Противник здійснив чотири наступальні дії в районі Григорівки.

Лінія фронту станом на 22 липня. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Наші захисники зупинили одну спробу загарбників просунутися вперед в районі Часового Яру.

Лінія фронту станом на 22 липня. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Окупанти сьогодні 12 разів штурмували позиції наших оборонців в районах Диліївки, Торецька, Олександро-Калинового та Русиного Яру. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили десять штурмових дій противника, дотепер триває два боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 22 липня. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 61 атаку. Окупанти намагались йти вперед поблизу населених пунктів Полтавка, Новоторецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Зелений Кут, Дачне та Олексіївка. Вісім бойових зіткнень досі тривають.

Лінія фронту станом на 22 липня. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи зупинили п’ять атак окупантів поблизу населених пунктів Воскресенка, Ялта, Піддубне та Зелене Поле.

Лінія фронту станом на 22 липня. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1245-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб ворог ЗСУ

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