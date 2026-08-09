Втрати ворога станом на 9 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 130 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 9 серпня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 9 серпня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 9 серпня втратила:

особового складу – близько 1 457 740 (+1 130) осіб;

танків – 12 253 (+2) од.;

бойових броньованих машин – 25 103 (+4) од.;

артилерійських систем – 47 621 (+41) од.;

РСЗВ – 2 013 (+4) од.;

засобів ППО – 1 556 (+0) од.;

літаків – 439 (+0) од.;

гелікоптерів – 354 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 171 (+9) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 451 248 (+1 642) од.;

крилатих ракет – 5 007 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 131 775 (+358) од.;

спеціальної техніки – 4 505 (+1) од.

Вартість знищеної техніки РФ станом на 9 серпня 2026 року