Одеса під масованим ударом, Білгород у вогні: головне за ніч 9 серпня
Дайджест новин, які сталися у ніч на 9 серпня 2026 року
Ніч на 9 серпня стала важкою для Одеси: місто зазнало масованої атаки балістикою та дронами. Водночас Білгород накрила серія потужних вибухів — у місті спалахнули пожежі. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 9 серпня.
Одеса зазнала масованої атаки: балістика та дрони
Росія завдала масованого удару по Одесі – місто атакували балістичними ракетами та безпілотниками. Деталі наслідків уточнюються.
Білгород накрила серія потужних вибухів: у місті пожежі
У Білгороді пролунала серія потужних вибухів – у місті спалахнули пожежі. Деталі уточнюються.
Росія атакувала Павлоград: серед постраждалих четверо дітей
Близько півночі Росія вдарила по Павлограду – серед постраждалих четверо дітей.
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