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Одеса під масованим ударом, Білгород у вогні: головне за ніч 9 серпня

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Одеса під масованим ударом, Білгород у вогні: головне за ніч 9 серпня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 9 серпня 2026 року

Ніч на 9 серпня стала важкою для Одеси: місто зазнало масованої атаки балістикою та дронами. Водночас Білгород накрила серія потужних вибухів — у місті спалахнули пожежі. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 9 серпня.

Одеса зазнала масованої атаки: балістика та дрони

Росія завдала масованого удару по Одесі – місто атакували балістичними ракетами та безпілотниками. Деталі наслідків уточнюються.

Одеса під масованим ударом, Білгород у вогні: головне за ніч 9 серпня фото 1

Білгород накрила серія потужних вибухів: у місті пожежі

У Білгороді пролунала серія потужних вибухів – у місті спалахнули пожежі. Деталі уточнюються.

Одеса під масованим ударом, Білгород у вогні: головне за ніч 9 серпня фото 2

Росія атакувала Павлоград: серед постраждалих четверо дітей

Близько півночі Росія вдарила по Павлограду – серед постраждалих четверо дітей.

Одеса під масованим ударом, Білгород у вогні: головне за ніч 9 серпня фото 3

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Теги: росія окупанти Білгород Одеса Туреччина Чорне море

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