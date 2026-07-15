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Чому балістичні ракети іноді випереджають повітряну тривогу в Києві: відповідь радника Міноборони

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Чому балістичні ракети іноді випереджають повітряну тривогу в Києві: відповідь радника Міноборони
Наслідки російського обстрілу у Києві у ніч на 6 липня 2026 року
фото: ДСНС

Інформація про запуски надходить від партнерів, а ракета долітає до Києва лише за 2–4 хвилини

Радник міністра оборони України, фахівець із радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов пояснив, чому під час російських атак балістичними ракетами сигнал повітряної тривоги іноді лунає вже після вибухів. Про це він повідомив у Facebook, пише «Главком».

За словами Бескрестнова, Україна отримує інформацію про підготовку до запусків і самі пуски від міжнародних партнерів. «Уся інформація про запуски або підготовку до запуску надходить до нас від партнерів. Основним джерелом інформації є супутникове спостереження за точками запуску та система фіксації фактів запуску», – зазначив він.

Радник Міноборони пояснив, що балістична ракета долітає до Києва лише за 2–4 хвилини, тому навіть незначний збій у роботі систем може призвести до затримки з передачею інформації.

«Ракета долітає до Києва за 2–4 хвилини, тому час дуже обмежений. Будь-який збій системи призведе до затримки отримання інформації. Жодна система не може бути ідеальною, тому збої трапляються, і сигнал тривоги може запізнитися», – пояснив Бескрестнов.

Водночас він звернув увагу, що іноді повітряну тривогу оголошують, хоча запуску ракети зрештою не відбувається. «Супутники фіксують дії на пускових установках, які передують запуску ракет, а самих запусків з якоїсь причини може й не бути», – додав радник міністра оборони.

Як приклад він навів ситуації з повідомленнями про можливі пуски ракетного комплексу «Орєшнік», коли супутники фіксували активність на пускових установках, однак запуску так і не відбувалося.

Нагадаємо, у Києві сигнал тривоги пролунав після прильотів балістичних ракет, бо був замалий час підльоту з моменту запуску. 

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Теги: ракета балістичні ракети Сергій Бескрестнов тривога Київ

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