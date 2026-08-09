Одеса зазнала масованої атаки: місто під ударом балістики та дронів

Лисак: є пошкодження житлових будинків та інфраструктури

Одеса та навколишні території зазнали масованої комбінованої атаки – ворог одночасно застосував понад 30 дронів, балістичні ракети «Іскандер-М», крилаті ракети «Бандероль» та, ймовірно, протикорабельні «Онікс». Про це пише «Главком» із посиланням на моніторингові канали та начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

Що відомо про атаку

Про загрозу попереджали Повітряні сили: 10 БпЛА прямували у напрямку Поскот/Фонтанка, ще чотири – курсом на Бугаз/Санжійка, ще сім безпілотників зафіксували в акваторії Чорного моря. Загалом у морі перебували понад 30 БпЛА, які прямували курсом на Одесу, Лиманку, Фонтанку, Крижанівку та Чорноморськ.

Ворог бив по підстанціях та інших наразі не встановлених цілях, унаслідок чого в кількох районах міста стався збій електропостачання. За оновленими даними моніторингових каналів, окрім балістики й дронів, ворог, імовірно, також застосував ракети Х-59/Х-31П, запущені з літаків Су-34 в районі окупованого Севастополя.

Наслідки атаки

За попередньою інформацією начальника Одеської МВА Сергія Лисака, унаслідок удару РФ є пошкодження житлових будинків та інфраструктури. Подробиці щодо масштабів руйнувань і можливих постраждалих наразі уточнюються.

Порти Одещини під постійним ударом

Одеса, Чорноморськ і Південний – порти Великої Одеси – останніми місяцями зазнають ударів систематично. За словами уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка, приблизно 80% таких ударів цього року завдають саме ракетами «Бандероль» – порівняно дешевою баражуючою зброєю з бойовою частиною 150 кг, яку складно перехопити через високу швидкість польоту та водночас невигідно збивати дорогими зенітними ракетами на кшталт Patriot.

Ракету розробляли з 2021 року як проміжний варіант між дешевими повільними дронами «Шахед» і значно дорожчими та точнішими крилатими ракетами Х-101. Запускають «Бандеролі» як з наземних установок у тимчасово окупованому Криму, так і з гелікоптерів Мі-28. Через регулярні обстріли робота морського коридору Великої Одеси суттєво сповільнилася, а частина суднозаходів практично зупинилася.

Нагадаємо, ГУР раніше показало іноземні компоненти ракети «Бандероль» – саме цією зброєю Росія завдає більшості ударів по портовій інфраструктурі Великої Одеси.