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Переговори щодо модернізації МіГ-29: Польща озвучила умову для України

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Наталія Антонюк
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Переговори щодо модернізації МіГ-29: Польща озвучила умову для України
МіГ-29 Повітряних Сил ЗСУ з бортовим номером 37
фото: Український мілітарний портал

Польща готова модернізувати МіГ-29 для України, та є нюанс

Польща готова допомогти Україні модернізувати винищувачі МіГ-29, однак витрати на це повинна взяти на себе українська сторона або союзники. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє «Главком» з посиланням на Polsat News.

Косіняк-Камиш прокоментував повідомлення, згідно з якими Україна мала застереження щодо технічного стану польських МіГів, заявивши про готовність допомогти з модернізацією літаків.

«Ми відкриті до обговорення: якщо Україна вбачає необхідність модернізації, ми можемо тут, безумовно, допомогти, але витрати в цьому випадку має покривати українська держава або союзні держави, які захочуть взяти на себе ці витрати», – сказав він.

За словами польського міністра, досягти угоди з цього питання реально, але «має бути дотримано принцип взаємності».

Косіняк-Камиш також наголосив, що зараз «безумовно, хороших новин набагато більше, ніж було ще кілька днів тому».

«Українська сторона повернулася до переговорів, я відкритий до діалогу, але має бути дотримано принцип взаємності, принцип справжньої солідарності», – зазначив глава Міноборони Польщі.

Нагадаємо, Україна та Польща продовжують обговорення умов передачі винищувачів МіГ-29 в обмін на безпілотні технології. Польська сторона бачить хороші шанси на позитивний результат цього процесу.

Загалом Польща вже тривалий час розглядає можливість передачі Україні своїх радянських винищувачів МіГ-29, які поступово виводяться зі складу польських Повітряних сил після надходження сучасних літаків F-35 та інших західних платформ. Ще у 2024 році така можливість була закріплена в українсько-польській безпековій угоді, однак її реалізація залежала від низки технічних і політичних умов.

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Теги: Польща літак технології

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