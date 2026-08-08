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У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
колаж: glavcom.ua

Громадяни можуть залишати укриття 

У Києві та низці областей України ввечері 8 серпня лунає повітряна тривога. Про це інформує «Главком».

Повітряні сили попереджають про загрозу реактивних БПЛА. 

О 23:26 оголосили відбій повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1627-й день повномасштабної війни

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Теги: населення тривога укриття Київ безпілотник

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