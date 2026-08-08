У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги

Громадяни можуть залишати укриття

У Києві та низці областей України ввечері 8 серпня лунає повітряна тривога. Про це інформує «Главком».

Повітряні сили попереджають про загрозу реактивних БПЛА.

О 23:26 оголосили відбій повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1627-й день повномасштабної війни