Сили оборони вразили секретний комплекс РЕБ у Геленджику

Уражена станція глушила супутниковий зв'язок Starlink

Сили оборони України знищили чергову російську систему радіоелектронної боротьби «Волна Купол Гарант», яка глушила супутниковий зв'язок Starlink, – цього разу в Геленджику Краснодарського краю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітичний проєкт Dnipro Osint.

Що відомо про ураження

Установку було знищено на території військової частини №2156 у Геленджику. Про це свідчать супутникові знімки за 7 серпня, які проаналізував Dnipro Osint. Це вже третій підтверджений у відкритих джерелах випадок знищення станції такого типу.

фото: Dnipro Osint

Як працює «Волна Купол Гарант»

Система спрямовує вузькосмуговий високочастотний радіопромінь, який перевантажує приймальні антени супутників – так вона блокує їм прийом сигналу від користувачів у зоні дії. Установка створює перешкоди одразу у восьми діапазонах передачі супутникових даних 14–14,5 ГГц, кожен шириною 62,5 МГц, за допомогою фазованих антенних решіток.

«Росіяни умовно взяли вісім супутникових тарілок, направили їх на супутник, і кожна передає перешкоду на своєму каналі», – пояснював радник міністра оборони України з технологічних напрямків Сергій Бескрестнов (Флеш). За його словами, одна станція забезпечує захист території приблизно у 20 квадратних кілометрів.

Важливо, що «Волна» не завдає фізичної шкоди самому супутнику – вона лише на час «опромінення» блокує здатність конкретного апарата обслуговувати наземні термінали.

Радіопрозорі куполи станції РЕБ «Волна-Купол-Гарант». фото: Сергій Флеш

Хто виробляє систему і скільки вона коштує

Про проєкт РЕБ «Русский купол» вперше стало відомо 3 березня 2025 року, коли про нього розповів керівник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов. Виробляє установку однойменне підприємство, зареєстроване в Сімферополі, а вартість одного виробу оцінюють приблизно у 150 мільйонів рублів. Той самий розробник створив і комплекс «Волна 3М» для придушення супутникової навігації безпілотників, яким росіяни оснастили гелікоптери Мі-8АМТШ.

Попри технічну складність, станція має суттєву вразливість: SpaceX миттєво фіксує перешкоди в каналах зв'язку, а супутники радіорозвідки країн-партнерів виявляють потужне випромінювання – це полегшує виявлення цілі Силами оборони.

Ураження комплексу РЕБ «Волна Купол Гарант» в Геленджику скриншот із відео

Це вже не перше знищення такої системи

15 червня 422-й окремий полк безпілотних систем разом із СБУ знищив станцію глушіння супутників, а 24 червня була уражена установка «Волна Купол Гарант» в окупованій Керчі.

Нагадаємо, Росія витратила мільйони доларів на розгортання комплексів для глушіння Starlink, однак це не зупинило українські удари вглиб території РФ. А ще у червні аналітики повідомляли про застосування Росією нової системи глушіння Starlink.