Зеленський після нічної атаки закликав партнерів прискорити передачу ППО

За словами Зеленського, своєчасне надходження допомоги дозволить врятувати життя українців і зменшити спроможність Росії продовжувати війну

Президент України Володимир Зеленський після масованої нічної атаки Росії закликав міжнародних партнерів прискорити постачання систем протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів. За його словами, лише за липень це вже шоста балістична атака на Київ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави держави.

За словами глави держави, цієї ночі Росія також атакувала Харківщину, Сумщину, Запорізьку, Вінницьку, Житомирську, Миколаївську та Донецьку області. Пошкоджень зазнали житлові будинки, складські приміщення, автомобілі, об'єкти цивільної інфраструктури та енергомережі.

Президент наголосив, що під час атаки окупанти застосували 13 ракет, із яких вісім були балістичними, а також 151 ударний безпілотник.

«Загалом росіяни застосували 13 ракет, з них 8 – балістичні, і 151 дрон. Лише за липень цієї ночі вже була шоста балістична атака по Києву», – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Росія продовжує робити ставку на ракетний терор, тому Україна потребує якнайшвидшого посилення протиповітряної оборони.«У Москві розраховують на терор балістикою та продовжують удари, і дуже важливо зараз прискорюватися з постачаннями перехоплювачів до ППО. Кожен пакет має значення, і все, про що ми домовились з партнерами, повинно надходити вчасно», – підкреслив президент.

За словами Зеленського, своєчасне надходження допомоги дозволить врятувати життя українців і зменшити спроможність Росії продовжувати війну. «Оперативність цих постачань дозволяє захищати життя наших людей і збивати російське бажання воювати далі. Дякую всім, хто допомагає», – резюмував глава держави.

До слова, рятувальники завершили ліквідацію всіх пожеж, що виникли в Києві внаслідок нічної російської атаки.

У Києві після нічної російської атаки тимчасово перекрили рух транспорту на частині проспекту Академіка Корольова через ліквідацію наслідків обстрілу.

У ніч проти 16 липня Росія завдала комбінованого удару по Києву ракетами та ударними безпілотниками.

Найбільших руйнувань зазнали Дарницький та Святошинський райони столиці. За даними ДСНС, загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення, серед них – дитина. Внаслідок атаки виникли пожежі у складських та адміністративних будівлях, пошкоджено вантажні автомобілі й цивільну інфраструктуру. На місцях ударів тривають аварійно-рятувальні роботи.