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Україна вперше пройде парадом у Брюсселі: з нагоди чого й коли

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Україна вперше пройде парадом у Брюсселі: з нагоди чого й коли
Участь українських військових у параді стане черговим символічним жестом підтримки з боку Бельгії
фото з відкритих джерел

Тео Франкен: українські військові вперше пройдуть маршем на параді у Брюсселі

Українські військовослужбовці вперше візьмуть участь у військовому параді з нагоди Національного дня Бельгії, який відбудеться в Брюсселі 21 липня. Про це повідомив у мережі X міністр оборони Бельгії Тео Франкен, пише «Главком».

За словами Франкена, він пишається тим, що на параді буде присутній український підрозділ – це перший випадок, коли військові з України пройдуть маршем на цьому щорічному заході.

Україна вперше пройде парадом у Брюсселі: з нагоди чого й коли фото 1
скрін: FranckenTheo / X

Національний день Бельгії відзначається щороку 21 липня. Дата вшановує події 1831 року, коли Леопольд I склав присягу на вірність Конституції та став першим королем незалежної Бельгії. Традиційно святкування супроводжує військовий парад на Place des Palais у центрі Брюсселя, а завершується день концертом і феєрверком у парку Сінкантенер.

Участь українських військових у параді стане черговим символічним жестом підтримки з боку Бельгії, яка залишається одним із ключових партнерів Києва в оборонній сфері. Раніше міністр оборони країни заявляв про плани передати Україні сім винищувачів F-16 до кінця 2026 року, а також узгоджував із українськими колегами пріоритети оборонної співпраці напередодні чергового засідання в форматі «Рамштайн».

Подібний символічний крок західні партнери вже робили тижнем раніше: 14 липня українські військовослужбовці пройшли маршем на параді до Дня взяття Бастилії у Парижі, а українські льотчики виконали політ на французьких винищувачах Mirage 2000 у складі спільних екіпажів.

Нагадаємо, 14 липня українські військові вже брали участь у параді до Дня взяття Бастилії в Парижі – разом із представниками країн «Коаліції охочих» та за присутності президента Володимира Зеленського.

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Теги: міністр Бельгія літак військові парад

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