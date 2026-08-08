142 бої за добу: лінія фронту станом на 8 серпня 2026

Лінія фронту станом на 8 серпня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару, застосувавши сім ракет, та 52 авіаційних удари із застосуванням 166 керованих авіаційних бомб. Крім того, залучив для ураження 6760 дронів-камікадзе та здійснив 2003 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

Новини війни в Україні

8 серпня на фронті відбулося 142 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 34 окупанти, 17 поранено. Знищено одну одиницю спеціальної техніки та 24 укриття особового складу противника. Пошкоджено дві артилерійські системи, чотири одиниці автомобільної техніки та 105 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 269 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Відбулося чотири боєзіткнення, одне триває. Ворог завдав двох авіаударів, скинув чотири авіабомби, здійснив 38 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах:

Лиману

Стариці

Синельникового

у бік Ізбицького, Покаляного, Хатнього

На Куп’янському напрямку

Відбулося три наступальні дії ворога у бік Ківшарівки, Мирного та Радьківки.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбивали шість спроб загарбників просунутися у бік:

Дробишевого

Ставків

Озерного

в районах Карпівки та Зарічного

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили вісім спроб загарбників просунутися вперед у районах Закітного, Кривої Луки та у бік Пискунівки, Миколаївки й Рай-Олександрівки.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Загарбники здійснили одну атаку у районі Малинівки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 11 ворожих штурмів у районах:

Костянтинівки

Іванопілля

Іллінівки

Степанівки

у бік Осикового

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 11 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах:

Новоолександрівки

Удачного

Муравки

у бік Нового Донбасу, Шевченка, Сергіївки

Три боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку

Ворог здійснив дві наступальні дії в районі Злагоди.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбивали вісім ворожих атак у бік:

Різдвянки

Воздвижівки

Староукраїнки

Рівного

Чарівного

Два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили одну атаку противника у бік Приморського.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

Нагадаємо, нині триває 1627-й день повномасштабної війни.