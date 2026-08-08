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142 бої за добу: лінія фронту станом на 8 серпня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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142 бої за добу: лінія фронту станом на 8 серпня 2026
Ситуація на фронті 8 серпня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 8 серпня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару, застосувавши сім ракет, та 52 авіаційних удари із застосуванням 166 керованих авіаційних бомб. Крім того, залучив для ураження 6760 дронів-камікадзе та здійснив 2003 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

Новини війни в Україні

8 серпня на фронті відбулося 142 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 34 окупанти, 17 поранено. Знищено одну одиницю спеціальної техніки та 24 укриття особового складу противника. Пошкоджено дві артилерійські системи, чотири одиниці автомобільної техніки та 105 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 269 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Відбулося чотири боєзіткнення, одне триває. Ворог завдав двох авіаударів, скинув чотири авіабомби, здійснив 38 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

142 бої за добу: лінія фронту станом на 8 серпня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах:

  • Лиману
  • Стариці
  • Синельникового
  • у бік Ізбицького, Покаляного, Хатнього 
142 бої за добу: лінія фронту станом на 8 серпня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Відбулося три наступальні дії ворога у бік Ківшарівки, Мирного та Радьківки.

142 бої за добу: лінія фронту станом на 8 серпня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбивали шість спроб загарбників просунутися у бік:

  • Дробишевого
  • Ставків
  • Озерного
  • в районах Карпівки та Зарічного 
142 бої за добу: лінія фронту станом на 8 серпня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили вісім спроб загарбників просунутися вперед у районах Закітного, Кривої Луки та у бік Пискунівки, Миколаївки й Рай-Олександрівки.

142 бої за добу: лінія фронту станом на 8 серпня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Загарбники здійснили одну атаку у районі Малинівки.

142 бої за добу: лінія фронту станом на 8 серпня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 11 ворожих штурмів у районах:

  • Костянтинівки
  • Іванопілля
  • Іллінівки
  • Степанівки
  • у бік Осикового
142 бої за добу: лінія фронту станом на 8 серпня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 11 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах:

  • Новоолександрівки
  • Удачного
  • Муравки
  • у бік Нового Донбасу, Шевченка, Сергіївки

Три боєзіткнення тривають.

142 бої за добу: лінія фронту станом на 8 серпня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог здійснив дві наступальні дії в районі Злагоди.

142 бої за добу: лінія фронту станом на 8 серпня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбивали вісім ворожих атак у бік:

  • Різдвянки
  • Воздвижівки
  • Староукраїнки
  • Рівного
  • Чарівного

Два боєзіткнення тривають. 

142 бої за добу: лінія фронту станом на 8 серпня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили одну атаку противника у бік Приморського.

142 бої за добу: лінія фронту станом на 8 серпня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

142 бої за добу: лінія фронту станом на 8 серпня 2026 фото 12

Нагадаємо, нині триває 1627-й день повномасштабної війни.

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Теги: Покровськ Костянтинівка ворог Слов’янськ Генштаб окупанти

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