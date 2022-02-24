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    Рада ЄС узгодила додаткові санкції проти РФ

    Росія несе повну відповідальність за акт агресії і всі руйнування і людські жертви - Рада ЄС узгодила додаткові санкції проти РФ
    Росія несе повну відповідальність за акт агресії і всі руйнування і людські жертви
    фото з відкритих джерел

    Обмеження охоплять багато секторів

    Рада Європейського союзу погодила додаткові санкції проти Росії. Зокрема, за початок повномасштабної війни проти України. Про це повідомляє пресслужба ЄС.

    «Сьогодні Європейська Рада в тісній координації з нашими партнерами і союзниками погодила подальші обмежувальні заходи, які накладуть масивні і суворі наслідки на Росію через її дії», – йдеться в повідомленні.

    Зокрема, санкції охоплюють фінансовий сектор, енергетичний і транспортний сектори, товари подвійного призначення, а також експортний контроль і експортне фінансування, візову політику, додаткові списки російських фізичних осіб і нові критерії включення в списки.

    «Рада невідкладно прийме пропозиції, підготовлені комісією і високим представником», – йдеться в повідомленні.

    Водночас ЄС засуджує неспровоковану і невиправдану військову агресію РФ проти України.

    «Росія несе повну відповідальність за цей акт агресії і всі руйнування і людські жертви, до яких він призведе. Вона буде притягнута до відповідальності за свої дії», – йдеться в повідомленні.

    ЄС зажадав, щоб Росія негайно припинила військові дії, беззастережно вивела всі сили і військову техніку з усієї території України.

    Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження нових економічних санкцій проти Росії. Про це він сказав під час виступу у парламенті.

    Також президент США Джо Байден ввечері 24 лютого оголосив про нові санкції проти Росії, її найбільших банків та секторів економіки у відповідь на вторгнення в Україну.

    Крім того, Канада зупиняє імпорт із РФ і вводить санкції проти 58 росіян.

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    Теги: ЄС Росія санкції військові фінансування
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    Рада ЄС узгодила додаткові санкції проти РФ