Рада ЄС узгодила додаткові санкції проти РФ
Обмеження охоплять багато секторів
Рада Європейського союзу погодила додаткові санкції проти Росії. Зокрема, за початок повномасштабної війни проти України. Про це повідомляє пресслужба ЄС.
«Сьогодні Європейська Рада в тісній координації з нашими партнерами і союзниками погодила подальші обмежувальні заходи, які накладуть масивні і суворі наслідки на Росію через її дії», – йдеться в повідомленні.
Зокрема, санкції охоплюють фінансовий сектор, енергетичний і транспортний сектори, товари подвійного призначення, а також експортний контроль і експортне фінансування, візову політику, додаткові списки російських фізичних осіб і нові критерії включення в списки.
«Рада невідкладно прийме пропозиції, підготовлені комісією і високим представником», – йдеться в повідомленні.
Водночас ЄС засуджує неспровоковану і невиправдану військову агресію РФ проти України.
«Росія несе повну відповідальність за цей акт агресії і всі руйнування і людські жертви, до яких він призведе. Вона буде притягнута до відповідальності за свої дії», – йдеться в повідомленні.
ЄС зажадав, щоб Росія негайно припинила військові дії, беззастережно вивела всі сили і військову техніку з усієї території України.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження нових економічних санкцій проти Росії. Про це він сказав під час виступу у парламенті.
Також президент США Джо Байден ввечері 24 лютого оголосив про нові санкції проти Росії, її найбільших банків та секторів економіки у відповідь на вторгнення в Україну.
Крім того, Канада зупиняє імпорт із РФ і вводить санкції проти 58 росіян.