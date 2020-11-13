З 16 листопада Запоріжжя скасовує дистанційне навчання у школах

Школи та дитячі садки працюватимуть за умови дотримання санітарних вимог

Також в місті будуть дотримуватися карантин вихідного дня

У Запоріжжі з понеділка, 16 листопада, в школу повернуться учні 5-11 класів, які були відправлені на дистанційне навчання. Про це повідомив мер Запоріжжя Володимир Буряк.

У місті працюватимуть школи та дитячі садки за умови дотримання санітарних вимог.

Також Буряк підтвердив введення в місті карантину вихідного дня і перерахував всі ті обмеження, які були зазначені в розпорядженні Кабінету міністрів, включаючи роботу ринків на відкритому просторі.

Після осінніх канікул в школах Запоріжжя навчалися лише учні початкової школи. Решта були відправлені на дистанційне навчання.

Нагадаємо, що Харків скасував дистанційне навчання у школах.

11 листопада в Україні через стрімке зростання захворюваності скасували адаптивний карантин, відтепер вся країна «помаранчева».

Також в Україні з 14 листопада вводять «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення.

Нагадаємо, що Міносвіти рекомендує вишам переходити на змішану форму навчання.