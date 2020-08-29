З початку доби бойовики двічі порушили режим припинення вогню



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Постріли були неприцільними, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали

Втрат і поранень серед українських військових не зафіксовано

З початку доби бойовики двічі порушили домовленості, які були досягнуті 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Від початку поточної доби, 29 серпня, на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано. Водночас, поблизу Зайцевого задокументовано ворожу вогневу провокацію зі стрілецької зброї. Постріли були неприцільними, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Крім того, українськими військовими виявлено факт інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів неподалік населеного пункту Водяне з тимчасово окупованої Ужівки», – сказано у повідомленні.

Зазначається, що загалом, від початку поточної доби у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано два порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Окрім того, у районі проведення операції належно виконують завдання підрозділи ДСНС Об’єднаних сил. Зокрема, сапери за останню добу розмінували більше семи гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 145 знайдених вибухонебезпечних предметів. Також для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Тільки за минулу добу завершили ремонтні роботи семи будинків, ще на 52 об’єктах роботи продовжуються.

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