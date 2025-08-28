За чотири дні СБУ знищила російської техніки на понад $250 млн

Чотири ЗРК «ТОР-М2» втратили окупанти за короткий період

СБУ: Ураження цих систем позбавляє ворога можливості своєчасно виявляти цілі та протидіяти нашим далекобійним безпілотникам

Менше ніж за тиждень Служба безпеки України уразила 17 російських систем ППО, РЕБ та РЛС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

«Для досягнення такого яскравого результату спецпризначенцям ЦСО «А» СБУ знадобилося всього чотири дні. Загальна вартість цієї техніки лише на внутрішньому ринку РФ сягає понад $250 млн, а для експорту – у 2,5 раза дорожче», – наголошує СБУ.

Окупанти втратили:

чотири ЗРК «ТОР-М2»,

три ЗГРК «Панцирь»,

два ЗРК «С-300»,

один ЗРК «БУК-М3»,

радар 50Н6 «С-350»,

РЛС «Каста-2Е2»,

РЛС «Подльот»,

РЕБ «Житель»,

РЛС «Небо-СВУ»,

РЛК 55Ж6М «Небо-М».

«Ураження цих систем позбавляє ворога можливості своєчасно виявляти цілі та протидіяти нашим далекобійним безпілотникам. А без ефективної протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби окупантів чекають нові, яскраві ураження в глибокому тилу», – підсумовує СБУ.

До слова, 14 серпня Росія втратила винищувач Су-30СМ, що виконував завдання південно-східніше острова Зміїний. Повітряне судно, ймовірно, впало з невстановлених причин