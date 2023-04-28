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Бійці ССО показали кадри вуличних боїв у Бахмуті (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Бійці ССО показали кадри вуличних боїв у Бахмуті (відео)
ССО показали, як виконують бойове завдання у Бахмуті
скріншот з відео

Українські військові застосовують проти російських загарбників стрілецьку зброю та протитанкове озброєння

Сили спеціальних операцій ЗСУ й надалі виконують бойові завдання у Бахмуті. Серед зруйнованих російськими загарбниками будівель українські захисники застосовують проти ворогів стрілецьку зброю та інше протитанкове озброєння. У пресслужбі підрозділу 28 квітня опублікували відповідне відео.

Захисники показали, як виконують одне з бойових завдань на території зруйнованого міста. На кадрах можна побачити вщент зруйновані будинки та вуличні бої.

Відео зняте операторами групи спеціального призначення під час виконання бойових завдань. Українські захисники застосовують проти російських загарбників стрілецьку зброю та інше протитанкове озброєння. Результати своєї роботи представники Сил спеціальних операцій ЗСУ не повідомили.

Нагадаємо, що місто Бахмут зараз стало майже не придатним для життя через значні руйнування. Цивільних, які вирішили залишитись в місті, важко евакуювати. Росія постійно бреше про успіхи оккупантів в Бахмуті та використовує тактику випаленої землі, щоб витиснути українських військових з міста.

До слова, керівник ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин лютує й протестує проти керівництва Росії. Очільник найманців скаржиться, що через нестачу боєприпасів ПВК втрачає у пʼять разів більше особового складу, ніж мала б під час наступу. «Снарядний голод» він пояснює умисними діями посадовців, та їх злочинною командою не давати снарядів.

З цих умов очільник ПВК не радить особливо довіряти повідомленням про успіхи росіян у Бахмуті: «Всі розповіді про те, як зірвали спробу введення резервів до Бахмуту – це все цілковита маячня. Сьогодні в Бахмут закидають добре підготовлені підрозділи противника». Натомість вагнерівців, каже їхній очільник, вистачить хіба на два-три тижні – «доки останній патрон залишається в автоматному ріжку».

Теги: Бахмут ЗСУ окупанти

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