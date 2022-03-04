Ситуація на Миколаївщині: знищено стратегічну базу окупантів

Українські захисники оголосили сафарі на ворогів

Миколаїв активно бореться із навалою російських окупантів. Голова ОВА Віталій Кім у Telegram повідомив, що за два дні відпрацювання аеродрому та військової бази біля Херсона в Куйбишевому вдалося знищити приблизно 245 одиниць техніки противника, а також особовий склад, величезні обсяги палива та 30 вертольотів. То була стратегічна база окупантів.

Щодо пошкоджень житлових будинків, то кілька снарядів потрапили до першої лінії, але жертв немає.

«Сьогодні (3 березня – ред.) ми цілий день ганялися за колонами ворогів і наздогнали. Одна колона із села Піски, друга неподалік Баштанки. Нині там ними займаються мисливці. Гарний день, добре відпрацювали. У нас втрат нуль, дякувати Богу. А от у окупантів багато», – повідомив Кім.

У області розробили схему знищення тих окупантів, які заходять на територію Миколаївщини та діляться на маленькі групки. До їх ліквідації українські борці будуть залучати єгерів.

«Формуємо загони з мисливськими єгерями, які знають територію. Окупанти переміщуються нашою територією, як мурахи: тикаються-тикаються, а потім знаходять якусь доріжку і їдуть гуськом. Нам незручно бити по них з артилерії, бо розтягнуті і треба витрачати багато снарядів. Вирішили: коли вони десь зупиняться, у купку зіб'ються, тоді ми нападаємо. Буде сафарі», – заявив Кім.

Техніку з ворожих колон люди забирають собі на господарства.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині затримано 28 російських окупантів.

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