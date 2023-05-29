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Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Справжні масштаби бойових втрат РФ в Україні. Пригожин підтвердив заяву Байдена

glavcom.ua
Росіяни втратили величезну кількість техніки та живої сили
колаж: glavcom.ua

Аналіз відкритих джерел підтверджує шалені втрати окупантів

21 травня президент США Джозев Байден у Хиросімі заявив, що Росія втратила 100 тисяч військ у битві за Бахмут. Зовсім несподіванно власник ПВК Вагнер Євген Пригожин 24 травня фактично підтвердив правдивість слів Байдена, і вперше назвав конкретну інформацію щодо втрат під час операцій у Бахмуті: 10 тисяч колишніх ув'язнених та 10 тисяч добровольних найманців Вагнера.

20 тисяч загиблих у Вагнері, плюс втрати російських військ під Бахмутом у травні – серпні 2022-го, до моменту заходу у Бахмут Вагнера, плюс поранені, а російські джерела кажуть про співвідношення поранених та контужених до загиблих як 1:4 або 1:5 та дають саме ту цифру, про яку заявили американці.

У секретних документах Міноборони США, які нещодавно витікли в пресу, було вказано, що станом на 1 березня 2023-го загальні втрати Росії на війні вбитими оцінювалися від 35 тис. до 43,5 тис.

Представник Ради нацбезпеки та оборони США Кірбі заявив 1 травня, що Росія втратила 20 тисяч загиблими за 5 місяців – у грудні 2022-го– квітні 2023-го. Тобто після розгортання мобілізації середньомісячні втрати становили 4 тисячі вбитих російських військовослужбовців.

Цікаво, що це загалом співпадає з відкритими даними в українських медіа, і американська оцінка обстановки базується на інформації, яка прямо чи непрямо підтверджується російськими джерелами.

Дві команди дослідників – ВВС та Медіазона, а також телеграм-канал Горюшко відслідковують оприлюднені у медіа та соцмережах повідомлення, переважно з некрологів, надписів на могилах. Згідно з поіменним списком телеграм-каналу Горюшко на 28 травня ідентифіковано 23859 публічних повідомлень про загиблих росіян. ВВС та Медіазона поіменний список не показують, але їхня інформація співпадає загалом з даними Горюшко. На 26 травня вони встановили 24005 загиблих військових РФ. У тому числі – 5703 – найманців Вагнера, загиблих під Бахмутом після 1 серпня 2022-го року по 22 травня 2023-го. Треба відмітітити, що у моніторинг не відслідковує дані про втрати мобілізованих на території Донбасу, оскільки така інформація блокується, згідно з заявою «омбудсмена ДНР» на грудень 2022-го втрати мобілізованих до ЗС РФ у Донецькій області становили 4200 військовослужбовців.

Тобто за мінімально підтвердженими у самій Росії і неповними даними, російська армія втратила вже:

  1. Втрати МО РФ, Росгвардії, ФСБ, МВС РФ – 18302 (відмінусовали 5703 втрати Вагнера).
  2. Втрати Вагнера – 20 000.
  3. Втрати мобілізованих на території Донецької області на грудень 2022-го – 4200.

Загалом: 42 500 вбитих на травень 2023-го. Ці цифри перевищують втрати СРСР та РФ в Афганістані, Ічкерії та усіх інших пост-радянських гарячих точках разом узяті.

Але ці цифри, очевидно, не повні.

Яка структура втрат у Росії?

  1. Міноборони, Нацгвардія РФ, ФСБ, тобто офіційні силові структури. Наскільки є можливість співставити втрати російських військ з даних з соцмереж, наявні цифри менше реальних як мінімум на 20% через велику кількість зниклих без вісті особливо під час маневреного періоду війни, а також у складі імпровізованих військових формувань: БАРС, національні добровольчі батальони, солдати на 3-6 місячні контракти, ув'язнені з загонів «Шторм» Міноборони РФ.
  2. Приватні військові компанії та підрозділи найманців – найбільша це Вагнер, створені також інші приватні військові структури, наприклад у Газпромі. У них свій облік втрат. В повному обсязі ці втрати також не відомі, Пригожин казав про втрати під Бахмутом, хоча Вагнер воює з 18 березня 2023-го під Попасною.
  3. Мобілізовані на окупованій території України. Ці «железные каски» у найгіршому становищі – їх кидають у бій без підготовки, без забезпечення, з застарілим озброєнням, їхні втрати не обліковуються. Інформація про проблеми цих військ та про загиблих повністю заблокована, оскільки окупаційна влада тримає під жорстким контролем інтернет-мережу. Окупанти у «ДНР» повідомляли, що підтверджені втрати у них становили ніби-то 4200 вбитих на грудень 2022-го, потім навіть такі цифри припинили озвучувати. Окупанти «ЛНР» взагалі таких даних ніколи не давали. ВВС оцінює втрати мобілізованих в російську армію на Донбасі у 8000 вбитими. Ця цифра збігається з екстраполяцією даних про середньоденні втрати за офіційними повідомленнями «ДНР», які становили за даними «ДНР» в середньому 14 вбитих на добу донецьких «мобіків». Але не враховує зниклих без вісті, які у статистику не потрапляли, а воювали «мобіки» усюди, їх ставили прикривати втечу російських кадрових частин, втрат має бути більше.

Якщо виходити з мінімальних цифр, то навіть обережна консерватина оцінка російських втрат на цей момент становить:

  1. Втрати офіційних силових структур невідомі на 20 %. Тобто 18 000 (мінус Вагнер) у поіменному списку дослідників ВВС дають оцінку втрат до 22 000.
  2. Втрати найманців у приватних структурах – на цей момент – 20 000.
  3. Втрати мобілізованих на Донбасі – розрахункові, за даними ВВС – 8 000.

Таким чином, мінімально розрахункові цифри втрат РФ: близько 50 тисяч вбитих. Очевидно, кількість поранених та контужених більша у 4-5 разів.

Таким чином заява міністра оборони Великої Британії Воллеса про загальні втрати РФ у 220 тисяч вбитих та поранених військовослужбовців є мінімально підтвердженою відкритими джерелами.

Звертаю увагу, що ні США ні Британія не спростовують офіційні дані України щодо російських втрат, вони припускають, що ворог міг зазнати більших втрат, з тих самих міркувань я також не вважаю за необхідне ставити під сумнів українські офіційні дані, а викладаю власне бачення на основі відкритих джерел.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росіяни окупанти втрати

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