За минулу добу українські військові відбили сім атак окупантів (відео)

Українська авіація завдає ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення військ противника

За минулу добу, 3 квітня, на території Донецької та Луганської областей українські військові відбили сім ворожих атак. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 4 квітня.

Було знищено дві одиниці броньованої техніки, 43 автомобілі та міномет противника з розрахунком.

Зенітно-ракетними військами Повітряних сил ЗСУ за попередню добу уражено шість повітряних цілей: три літаки (Су-34, Су-35 та літак ретранслятор Іл-22), один вертоліт та дві крилаті ракети. Щодо повітряного пункту управління на базі Іл-22, то стало відомо, що літак пошкоджений, розгерметизовано кабіну, пілотами здійснено аварійну посадку на аеродромі Ростов.

Авіація Повітряних сил продовжувала завдавати ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення військ противника, колонах військової техніки та логістичних центрах. Винищувачі запобігають діяльності авіації ворога на визначених напрямках, здійснюють прикриття ударних груп, бомбардувальної та штурмової авіації.

Нагадаємо, британська розвідка назвала ключову ціль російських окупантів.