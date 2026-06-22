За тиждень ДТЕК повернув світло 400 тисячам родин після ворожих атак

За тиждень енергетики повернули електрику 400 тисячам сімей після обстрілів – ДТЕК

Протягом тижня енергетики ДТЕК повернули електроенергію в домівки 400 тисяч родин після ворожих атак. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«З 15 по 21 червня енергетики ДТЕК змогли повністю чи частково повернути світло жителям 530 населених пунктів, знеструмлених внаслідок ворожих атак. Електрика знову доступна для понад 400 тисяч родин», – йдеться в ньому.

Зазначається, що найбільше відновлень було на Дніпропетровщині. Тут минулого тижня енергетики повернули електроенергію у 150,6 тисяч осель.

Водночас у Києві за тиждень енергетикам вдалося повернути світло в оселі понад 140 тисяч родин після масованої ворожої атаки 15 червня.

Також протягом тижня енергетики повернули електроенергію понад 111 тисячам домівок на Донеччині.

Нагадаємо, протягом попереднього тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули електроенергію в домівки майже 300 тисяч сімей після ворожих обстрілів.