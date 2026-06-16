Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Гендиректор ДТЕК закликав іноземних партнерів інвестувати в енергетику України

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Гендиректор ДТЕК закликав іноземних партнерів інвестувати в енергетику України
Україна зараз робить багато для інтеграції свого енергетичного ринку у європейський, зазначає Тімченко
фото: dtek.com, depositphotos.com

Інвестиції в Україну – це інвестиції в енергобезпеку Європи, – Тімченко для Bloomberg

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко заявив в інтервʼю Bloomberg, що зараз інвестиції в Україну – це інвестиції в енергобезпеку Європи.

«Ті, хто знає потенціал України, розуміють, що вона буде одним із головних контриб'юторів в енергетичну безпеку Європи завдяки великим запасам газу, газосховищам, вітровому потенціалу та іншим факторам. Це робить Україну одним із найважливіших партнерів для Європи. Інвестиції в Україну зараз – це інвестиції в енергетичну безпеку Європи», – заявив він.

Тімченко додав, що Україна зараз робить багато для інтеграції свого енергетичного ринку у європейський.

Він підкреслив, що енергетична галузь буде провідною в європейській інтеграції всієї економіки України.

«Інвестори в Україні дедалі більше почуваються як у європейських країнах з погляду регуляторного середовища. Тому наш меседж: приходьте в Україну, будуйте в Україні та експортуйте назад у Європу, роблячи її самодостатньою та сильнішою в питанні енергетичної безпеки», – наголосив Тімченко.

Раніше Тімченко заявляв, що інвестори в енергетику України під час війни отримають значні переваги в майбутньому.

Читайте також:

Теги: інвестиції ДТЕК енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З початку повномасштабного вторгнення ДТЕК інвестував в економіку України 2,4 млрд євро
ДТЕК інвестував €2,4 млрд в економіку України з початку повномасштабної війни новини компаній
13 червня, 10:11
Від початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила вже майже 230 атак на теплоелектростанції компанії
Росія атакувала теплоелектростанцію ДТЕК: є загиблий і поранений
12 червня, 21:44
За п’ять місяців ДТЕК виготовив 6 комбайнів та 909 тисяч запчастин для шахт до наступної зими
За п’ять місяців ДТЕК виготовив 6 комбайнів та 909 тисяч запчастин для шахт до наступної зими
5 червня, 21:08
Наслідки атаки на Харківщину в ніч проти 2 червня
Через атаку РФ пошкоджено об'єкти енергетики та нафтогазової галузі, поранені працівники
2 червня, 10:19
Значна частина витрат, закладених у новий тариф на передачу електроенергії, базується на завищених прогнозах, зазначають в «Укрметалургпромі»
Тарифи на передачу та диспетчеризацію електроенергії зростуть? «Укрметалургпром» звернувся до НКРЕКП
1 червня, 15:30
Кудрицький додав, що українські прайс-кепи залишаються фактично унікальним явищем для Європи
Зниження прайс-кепів стало однією з причин відключень електроенергії навесні – ексглава «Укренерго»
29 травня, 18:11
Юристи компанії Маска намагаються обійти жорстке екологічне законодавство
Компанія Маска планує придбати газові турбіни попри позови екологів
25 травня, 13:15
Карло Формоза та Артур Лорковський підписали відповідну угоду
Італія виділяє €10 млн для відновлення енергетики України
21 травня, 18:14
Як бізнес обирає простір для розвитку
Як бізнес обирає простір для розвитку Реклама
18 травня, 14:30

Економіка

Підвищення вантажних тарифів завдасть шкоди бюджету і не допоможе «Укрзалізниці» – «Укрметалургпром»
Підвищення вантажних тарифів завдасть шкоди бюджету і не допоможе «Укрзалізниці» – «Укрметалургпром»
Гендиректор ДТЕК закликав іноземних партнерів інвестувати в енергетику України
Гендиректор ДТЕК закликав іноземних партнерів інвестувати в енергетику України
Енергоатом оголосив конкурс на посаду голови правління
Енергоатом оголосив конкурс на посаду голови правління
Мінцифра запропонувала Кабміну розробити процедуру прозорого конкурсу для призначення керівника PlayCity
Мінцифра запропонувала Кабміну розробити процедуру прозорого конкурсу для призначення керівника PlayCity
Через хронічні борги балансуючий ринок уже важко назвати повноцінним ринком – бізнесмен
Через хронічні борги балансуючий ринок уже важко назвати повноцінним ринком – бізнесмен
Президент Спілки виробників будматеріалів пояснив, як «Укрзалізниці» уникнути підвищення вантажних тарифів
Президент Спілки виробників будматеріалів пояснив, як «Укрзалізниці» уникнути підвищення вантажних тарифів

Новини

Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
Сьогодні, 11:18
Спалах Еболи в Конго став третім найсмертоноснішим в історії країни
Сьогодні, 09:47
Російські військові вивозять родини з окупованого Криму. Речник ВМС пояснив, що відбувається
Сьогодні, 08:30
У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)
Вчора, 14:12
Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі
Вчора, 09:15
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 15 червня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua