Аварійне відключення у Києві: енергетики повідомили, коли повернуть світло

Ремонтні роботи тривають

У понеділок, 22 червня, у Дніпровському та Дарницькому районах столиці зафіксовано аварійні вимкнення електроенергії. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків та відновленням живлення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу компанії ДТЕК Київські електромережі.

Фахівці вже виїхали на місця аварій одразу після отримання сигналу про знеструмлення. Наразі тривають ремонтні роботи.

В енергокомпанії зазначають, що повернути світло в оселі мешканців лівого берега планують орієнтовно до 16:00.

Нагадаємо, унаслідок аварійної ситуації на Одеській ТЕЦ без електропостачання залишилися абоненти центральної частини міста, а також кілька транспортних підприємств.

До слова, станом на ранок 1 червня після російських обстрілів частина восьми областей залишається без світла. Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Сумській, Херсонській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишалися без електропостачання.