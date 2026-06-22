Головна Київ Новини
search button user button menu button

Аварійне відключення у Києві: енергетики повідомили, коли повернуть світло

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Аварійне відключення у Києві: енергетики повідомили, коли повернуть світло
ДТЕК обіцяє повернути електрику до 16:00
фото: ДТЕК Київські електромережі

Ремонтні роботи тривають

У понеділок, 22 червня, у Дніпровському та Дарницькому районах столиці зафіксовано аварійні вимкнення електроенергії. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків та відновленням живлення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу компанії ДТЕК Київські електромережі.

Фахівці вже виїхали на місця аварій одразу після отримання сигналу про знеструмлення. Наразі тривають ремонтні роботи.

В енергокомпанії зазначають, що повернути світло в оселі мешканців лівого берега планують орієнтовно до 16:00.

Нагадаємо, унаслідок аварійної ситуації на Одеській ТЕЦ без електропостачання залишилися абоненти центральної частини міста, а також кілька транспортних підприємств.  

До слова, станом на ранок 1 червня після російських обстрілів частина восьми областей залишається без світла.  Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Сумській, Херсонській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишалися без електропостачання.

Теги: Київ ДТЕК відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Причина аварії невідома
У Дарницькому районі столиці сталася ДТП за участі поліції
27 травня, 20:10
Вероніка Чуян та її сини Штайві Джейкоб (2023 року народження) та Штайві Джасім (2021 року народження)
Бігла з дітьми до укриття: під час удару по Києву загинула молода мама Вероніка Чуян
3 червня, 11:54
Рятувальники гасять пожежу, яка сталась після обстрілу РФ в Успенському соборі
Рятувальники ліквідовують наслідки нічної російської атаки по Києву
15 червня, 05:01
Очікується, що у другій декаді червня в Україну почнуть надходити західні та північно-західні повітряні маси, які принесуть мінливу погоду
Дощі, грози та +7 вночі: в Україну йде похолодання. Чого чекати киянам?
11 червня, 15:48
Попри негоду, день залишатиметься теплим
Грози, град та шквали: у Києві та області оголошено попередження на 12 червня
11 червня, 17:25
Будівля «Укрпошти», знищена під час ворожого обстрілу
Знищене відділення «Укрпошти» на Троєщині не працювало з 2024 року: подробиці удару РФ
16 червня, 11:46
Саморобний вибуховий пристрій у мопеді планували підірвати дистанційно в той момент, коли до нього підійде військовослужбовець
Готував дистанційний вибух у Києві: суд виніс вирок агенту РФ, який замінував мопед
17 червня, 13:52
Храм стоїть на місці давньої княжої резиденції Берестове
У Лаврі після російської атаки відновив роботу один із найдавніших храмів Києва
17 червня, 18:03
За даними ДТЕК, відновлювальні роботи тривають без упину
Дніпропетровщина: росіяни другу добу поспіль масовано атакували енергооб’єкти
19 червня, 17:15

Новини

У Києві через 30-градусну спеку перехожий знепритомнів посеред вулиці
У Києві через 30-градусну спеку перехожий знепритомнів посеред вулиці
Рух вулицею Нижній Вал буде частково обмежено 23 червня (схема)
Рух вулицею Нижній Вал буде частково обмежено 23 червня (схема)
На Київщині триває декларування зброї: скільки одиниць узаконили жителі Обухівщини
На Київщині триває декларування зброї: скільки одиниць узаконили жителі Обухівщини
Аварійне відключення у Києві: енергетики повідомили, коли повернуть світло
Аварійне відключення у Києві: енергетики повідомили, коли повернуть світло
Смертельна ДТП на Обухівщині: легковик зіткнувся з фурою DAF
Смертельна ДТП на Обухівщині: легковик зіткнувся з фурою DAF
У Києві 23-28 червня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У Києві 23-28 червня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)

Новини

Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
Сьогодні, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
Сьогодні, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
Сьогодні, 05:59
В Україні сонячно, без опадів: погода на 21 червня
Вчора, 05:59
В Україні без опадів: погода на 20 червня
20 червня, 05:59
«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»
19 червня, 14:17

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua