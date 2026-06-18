CEO ДТЕК Тімченко увійшов до рейтингу підприємців, які будують економіку України

CEO ДТЕК Тімченко увійшов до рейтингу підприємців, які будують економіку УкраїниНовини компаній
CEO ДТЕК Тімченко увійшов до рейтингу «УП 100. Бізнес» як один із лідерів української економіки
Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко увійшов в рейтинг «Української правди» «УП 100. Бізнес», в якому відзначено підприємців, які будують українську економіку та змінюють правила бізнесу. Про це свідчить рейтинг «Української правди».
Зазначається, що до свого 20-річчя «Економічна правда» нагороджує 100 представників приватного бізнесу, які будують українську економіку, а також роблять внесок у розвиток ринкових відносин, заснованих на принципах доброчесності, вільної конкуренції та відкритого доступу.
Відповідно до рейтингу, в нього було включено генерального директора ДТЕК Максима Тімченка, який керує компанією в умовах постійних атак та робить значний внесок у відновлення енергосистеми.
«Керівник найбільшої енергетичної групи країни буквально живе її проблемами та здобутками й не здатен на жодні компроміси на цьому шляху. Тільки з таким холодним розрахунком і можна побудувати те, що побудував Тімченко», - зазначають автори рейтингу.
Нагадаємо, раніше Тімченко зайняв перше місце в рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу».
Також він отримав окрему відзнаку за внесок у відновлення інфраструктури.
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