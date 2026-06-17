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З початку року ДТЕК інвестував 7 млрд грн у ремонти ТЕС та підтримку шахт

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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З початку року ДТЕК інвестував 7 млрд грн у ремонти ТЕС та підтримку шахт

Основну частину коштів компанія спрямувала на відновлення зруйнованих ворогом потужностей теплової генерації...

У січні травні 2026 року компанія ДТЕК Ріната Ахметова інвестувала 7 млрд грн у ремонти тепллоелектростанцій після обстрілів та підтримку роботи вугільних шахт. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«За попередніми даними, у січні–травні цього року ДТЕК Енерго інвестував у підготовку до наступного опалювального сезону близько 7 млрд грн. Основну частину коштів компанія спрямувала на відновлення зруйнованих ворогом потужностей теплової генерації, ремонтну кампанію для підвищення надійності обладнання, а також підтримку виробничих потужностей шахт і машинобудівних заводів», – йдеться в ньому.

Зазначається, що ці роботи проводяться для стійкішої роботи енергосистеми під час літніх піків споживання та підготовки до наступного опалювального сезону.

В ДТЕК наголосили, що компанія продовжує ремонтну кампанію, а енергетики готують потужності ТЕС до роботи в умовах підвищених навантажень та забезпечують підприємства необхідними матеріалами й обладнанням.

«Тисячі енергетиків та ремонтників працюють над відновленням у цілодобовому режимі. Ми робимо все можливе, щоб повертати в роботу пошкоджені потужності, підвищувати надійність обладнання, щоб допомогти енергосистемі пройти літні піки споживання та наступну зиму», - зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

Він додав, що через масштаб руйнувань відновлення буде тривати і до початку наступного опалювального сезону, і впродовж зими, і наступного року.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення ДТЕК спрямував 51 млрд грн у ремонти та відновлення теплоелектростанцій, підтримку роботи шахт і машинобудівних заводів.

Теги: ДТЕК

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