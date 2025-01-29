Дніпро планує витрати майже 4 млн грн на обрізку та спилювання дерев

Протягом 2025 року у Дніпрі збираються вирубати майже 419 кубометрів аварійних дерев

Замовник закупівлі – департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

У Дніпрі планують витратити 3 780 000 гривень на обрізку та викорчовування дерев. З’явилася дана пропозиція на сайті 29 січня, а сам аукціон почнеться 7 лютого. Про це йдеться на порталі Prozorro.

Відомо, що замовник закупівлі – департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. За майже 4 млн грн протягом року у Дніпрі збираються вирубати майже 419 кубометрів аварійних дерев, обрізати 462 рослини, розкряжити 37,33 кубічних метри повалених дерев, викорчувати вісім пнів та висадити шість дерев.

Нагадаємо, у прифронтовій Дніпропетровській області відділ реклами Кам'янської міської ради оголосив про проведення двох тендерів, які стосуються інформаційних послуг та реклами. Про це стало відомо із сайту державних закупівель Prozorro. Так, на сайті зʼявилося два тендери. Перший: інформаційні послуги (висвітлення діяльності виконавчих органів Кам'янської міської ради у мережі Інтернет). Очікувана вартість: 1,3 млн грн.

Раніше «Главком» дослідив відомості у системі держзакупівель ProZorro і на їхній основі підготував добірку найбільших будівельних тендерів 2024 року. Два серед них – на ремонт мостів поблизу фронту на Донеччині – дісталися ТОВ «Автомагістраль-Південь».