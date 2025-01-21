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Між бригадами ЗСУ щомісяця розподілятиметься 2,5 млрд грн на закупівлю БпЛА: деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Між бригадами ЗСУ щомісяця розподілятиметься 2,5 млрд грн на закупівлю БпЛА: деталі
У грудні Міноборони передало бойовим підрозділам українських воїнів 2,1 млрд грн на закупівлю БпЛА
фото з відкритих джерел

Умєров зауважує, що утверджено ще «один крок до створення максимально гнучкої системи забезпечення військових усім необхідним для захисту України»

Щомісяця між бригадами ЗСУ розподілятиметься 2,5 млрд грн для закупівлі БпЛА. Командири підрозділів зможуть використовувати ці кошти на придбання саме тих дронів, які найбільш ефективні для виконання завдань на фронті. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

«У грудні Міноборони передало 2.1 млрд грн безпосередньо бойовим підрозділам ЗСУ для закупівлі безпілотників. Це дало можливість швидко забезпечити потреби наших бригад і посилити диверсифікацію централізованого управління. Ми проаналізували цей досвід і ухвалили рішення масштабувати ініціативу», – йдеться у повідомленні.

Рустем Умєров зауважив, що Кабмін підтримав пропозицію Міноборони. За його словами, відтепер щомісяця між бригадами ЗСУ розподілятиметься 2,5 млрд грн для закупівлі БпЛА.

«Командири підрозділів зможуть використовувати ці кошти на придбання саме тих дронів, які найбільш ефективні для виконання завдань на фронті. Це ще один крок до створення максимально гнучкої системи забезпечення військових усім необхідним для захисту України», – наголосив міністр оборони.

Нагадаємо, що Міністерство оборони розробило систему кваліфікації для операторів безпілотників. Система складається з чотирьох базових кваліфікаційних рівнів (БКР), кожен з яких визначає можливості та обмеження для керування різними типами дронів.

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Теги: безпілотник ЗСУ Україна Міноборони Рустем Умєров

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