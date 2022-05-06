Вихід України з переговорного процесу: Зеленський озвучив умову

Зеленський: «Якщо Росія вбиває мирних жителів, ми не можемо вести з нею дипломатичні переговори»

Україна може повністю вийти із переговорного процесу з Росією через велику кількість вбитих полонених мирних жителів та військових. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Королівському інституту міжнародних відносин.

«Якщо Росія вбиває мирних жителів чи військових, які могли б бути звільнені, ми не можемо вести з ними дипломатичні переговори», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Україна запропонувала Росії обговорювати питання Криму 15 років