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    Вихід України з переговорного процесу: Зеленський озвучив умову

    Вихід України з переговорного процесу: Зеленський озвучив умову
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    Зеленський: «Якщо Росія вбиває мирних жителів, ми не можемо вести з нею дипломатичні переговори»

    Україна може повністю вийти із переговорного процесу з Росією через велику кількість вбитих полонених мирних жителів та військових. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Королівському інституту міжнародних відносин.

    «Якщо Росія вбиває мирних жителів чи військових, які могли б бути звільнені, ми не можемо вести з ними дипломатичні переговори», – заявив Зеленський.

    Нагадаємо, раніше Україна запропонувала Росії обговорювати питання Криму 15 років

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    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Вихід України з переговорного процесу: Зеленський озвучив умову