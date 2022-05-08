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    Події в Україні

    Полк «Азов» назвав втрати окупантів у Маріуполі

    &laquo;Азов&raquo; вів у Маріуполі вуличні бої&nbsp; - Полк «Азов» назвав втрати окупантів у Маріуполі
    «Азов» вів у Маріуполі вуличні бої 
    фото з відкритих джерел

    Українські бійці знищили 2,5 тисячі російських військових та поранили ще 5 тисяч окупантів

    Українські бійці в Маріуполі ліквідували понад 2500 російських окупантів та ще 5000 поранили. Усе це без підтримки авіації і артилерії. Про це повідомив офіцер розвідки управління штабу полку «Азов» Ілля Самойленко під час пресконференції.

    «Ми також знищили понад 60 танків і підбили 30. Це більш як 10% втрат ворога по всій країні. Така сама ситуація з БТР, артилерійськими системами. І на Маріуполь припало близько 50% всіх бомбардувань з РФ. 150 прильотів на день. В нас була нульова підтримка. Ані повітряної, ані наземної, ані артилерійської підтримки», – зазначив боєць.

    Він підкреслив, що полк «Азов» ще з 2014-го року аналізував військові операції для того, щоб досліджувати найкращі та найефективніші тактики.

    «Саме тому ми так довго утримуємо Маріуполь», – підкреслив Ілля Самойленко.

    Нагадаємо, 7 травня з «Азовсталі» було евакуйовано усіх жінок, дітей та людей похилого віку.

    До слова, Україна закликає «Лікарів без кордонів» допомогти врятувати захисників «Азовсталі». ЗА повідомленням британської розвідки, поки триває український опір на «Азовсталі» в Маріуполі, російські втрати зростають, а їхні оперативні плани на Донбасі зриваються.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти історія війна Азов військові Україна окупація час #stoprussia
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    Полк «Азов» назвав втрати окупантів у Маріуполі