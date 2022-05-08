Полк «Азов» назвав втрати окупантів у Маріуполі

Українські бійці знищили 2,5 тисячі російських військових та поранили ще 5 тисяч окупантів

Українські бійці в Маріуполі ліквідували понад 2500 російських окупантів та ще 5000 поранили. Усе це без підтримки авіації і артилерії. Про це повідомив офіцер розвідки управління штабу полку «Азов» Ілля Самойленко під час пресконференції.

«Ми також знищили понад 60 танків і підбили 30. Це більш як 10% втрат ворога по всій країні. Така сама ситуація з БТР, артилерійськими системами. І на Маріуполь припало близько 50% всіх бомбардувань з РФ. 150 прильотів на день. В нас була нульова підтримка. Ані повітряної, ані наземної, ані артилерійської підтримки», – зазначив боєць.

Він підкреслив, що полк «Азов» ще з 2014-го року аналізував військові операції для того, щоб досліджувати найкращі та найефективніші тактики.

«Саме тому ми так довго утримуємо Маріуполь», – підкреслив Ілля Самойленко.

Нагадаємо, 7 травня з «Азовсталі» було евакуйовано усіх жінок, дітей та людей похилого віку.

До слова, Україна закликає «Лікарів без кордонів» допомогти врятувати захисників «Азовсталі». ЗА повідомленням британської розвідки, поки триває український опір на «Азовсталі» в Маріуполі, російські втрати зростають, а їхні оперативні плани на Донбасі зриваються.