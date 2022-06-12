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    Події в Україні

    Зеленський пояснив, навіщо колаборантам російські паспорти

    Окупанти видають паспорти РФ у Херсоні й Мелітополі - Зеленський пояснив, навіщо колаборантам російські паспорти
    Окупанти видають паспорти РФ у Херсоні й Мелітополі
    фото з відкритих джерел

    «Отримання квитка для втечі»

    Президент Володимир Зеленський вважає, що отримання колаборантами російських паспортів у Херсоні та в Мелітополі Запорізької області схоже на отримання квитка для втечі. Про це він сказав у зверненні уночі 11 червня.

    «На окупованій території і в Росії активно поширювалися новини про роздачу російських паспортів у Херсоні, Мелітополі. Я подивився, кого ж у цих новинах виставили в якості херсонців і мелітопольців, що нібито хочуть російські паспорти. Кілька колаборантів та люди з їхнього оточення.

    Що ж, це більше схоже не на чергу за паспортами, а на намагання отримати квиток, щоб втекти. Дуже показово», – підкреслив глава держави.

    Як відомо, у Мелітополі окупанти почали роздавати російські паспорти.

    Нагадаємо, зрадник Сальдо отримав російський паспорт.

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    Теги: росія окупанти війна паспорт Володимир Зеленський Україна президент квиток окупація #stoprussia
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    Зеленський пояснив, навіщо колаборантам російські паспорти