Зеленський пояснив, навіщо колаборантам російські паспорти

«Отримання квитка для втечі»

Президент Володимир Зеленський вважає, що отримання колаборантами російських паспортів у Херсоні та в Мелітополі Запорізької області схоже на отримання квитка для втечі. Про це він сказав у зверненні уночі 11 червня.

«На окупованій території і в Росії активно поширювалися новини про роздачу російських паспортів у Херсоні, Мелітополі. Я подивився, кого ж у цих новинах виставили в якості херсонців і мелітопольців, що нібито хочуть російські паспорти. Кілька колаборантів та люди з їхнього оточення.

Що ж, це більше схоже не на чергу за паспортами, а на намагання отримати квиток, щоб втекти. Дуже показово», – підкреслив глава держави.

Як відомо, у Мелітополі окупанти почали роздавати російські паспорти.

Нагадаємо, зрадник Сальдо отримав російський паспорт.

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