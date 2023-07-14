Загроза нових кібератак: Держспецзв’язку б’є на сполох

Відомо про щонайменше один випадок здійснення деструктивної діяльності російських хакерів на об’єкті інформаційної інфраструктури

Російські хакери намагаються вивідати інформацію про Сили оборони України

Українців попередили про нові кібератаки на державні органи, що направлені здебільшого на те, аби вивідати інформацію щодо Сил оборони. Про це повідомляє Держспецзв’язку.

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Повідомляється, що спеціалісти Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, проаналізували актуальні тактики, техніки та процедури, які використовують хакери одного з найбільш активних та небезпечних російських хакерських угруповань – UAC-0010 (Armageddon / Gamaredon). Зазначимо, що до нього належать колишні «офіцери» із СБУ в Криму, які у 2014 році зрадили батьківщину та почали працювати на ФСБ РФ.

Так, основним завданням угруповання є кібершпигунство щодо Сил безпеки та оборони України. Також відомо про щонайменше один випадок здійснення деструктивної діяльності на об’єкті інформаційної інфраструктури.

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За даними CERT-UA, кількість одночасно інфікованих комп’ютерів, які переважно функціонують в межах інформаційно-комунікаційних систем державних органів, може сягати кількох тисяч.

Нагадаємо, що російські хакери атакували дипломатів в Україні.

До слова, 8 липня українські військові хакери покарали російський бізнес до ювілею Валерія Залужного.