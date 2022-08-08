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Загроза ракетного удару у багатьох областях

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Загроза ракетного удару у багатьох областях
Пройдіть в укриття, не ігноруйте сигнал тривоги
фото ілюстративне

Активізувалась ворожа авіація

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Telegram-канали повідомляють про активність ворожої авіації. 

Загроза ракетного удару у таких областях:

  • Житомирська;
  • Вінницька;
  • Київська;
  • Черкаська;
  • Чернігівська;
  • Кіровоградська;
  • Миколаївська;
  • Сумська;
  • Полтавська;
  • Дніпропетровська;
  • Харківська;
  • Запорізька;
  • Одеська;
  • Донецька;
  • Луганська.
Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог
alerts.in.ua

Пройдіть в укриття, не ігноруйте сигнал тривоги. 

Нагадаємо, у неділю, 7 серпня, ввечері окупанти завдали ракетного удару по Вінницькій області. Є постраждалі. Фахівці встановлюють причину збою системи оповіщення про повітряну тривогу і тип ракет. 

До слова, триває 166-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Донеччині, але безуспішно. Ворог продовжує ведення розвідки, не жаліючи особового складу. Розвідувальні групи противника були виявлені та знешкоджені в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка. Противник намагався вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мав, відійшов.

 

Теги: ракета Україна росія окупанти війна в Україні війна

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