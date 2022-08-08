Загроза ракетного удару у багатьох областях

Активізувалась ворожа авіація

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Telegram-канали повідомляють про активність ворожої авіації.

Загроза ракетного удару у таких областях:

Житомирська;

Вінницька;

Київська;

Черкаська;

Чернігівська;

Кіровоградська;

Миколаївська;

Сумська;

Полтавська;

Дніпропетровська;

Харківська;

Запорізька;

Одеська;

Донецька;

Луганська.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Пройдіть в укриття, не ігноруйте сигнал тривоги.

Нагадаємо, у неділю, 7 серпня, ввечері окупанти завдали ракетного удару по Вінницькій області. Є постраждалі. Фахівці встановлюють причину збою системи оповіщення про повітряну тривогу і тип ракет.

До слова, триває 166-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Донеччині, але безуспішно. Ворог продовжує ведення розвідки, не жаліючи особового складу. Розвідувальні групи противника були виявлені та знешкоджені в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка. Противник намагався вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мав, відійшов.