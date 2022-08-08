Загроза ракетного удару у багатьох областях
Активізувалась ворожа авіація
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Telegram-канали повідомляють про активність ворожої авіації.
Загроза ракетного удару у таких областях:
- Житомирська;
- Вінницька;
- Київська;
- Черкаська;
- Чернігівська;
- Кіровоградська;
- Миколаївська;
- Сумська;
- Полтавська;
- Дніпропетровська;
- Харківська;
- Запорізька;
- Одеська;
- Донецька;
- Луганська.
Пройдіть в укриття, не ігноруйте сигнал тривоги.
Нагадаємо, у неділю, 7 серпня, ввечері окупанти завдали ракетного удару по Вінницькій області. Є постраждалі. Фахівці встановлюють причину збою системи оповіщення про повітряну тривогу і тип ракет.
До слова, триває 166-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Донеччині, але безуспішно. Ворог продовжує ведення розвідки, не жаліючи особового складу. Розвідувальні групи противника були виявлені та знешкоджені в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка. Противник намагався вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мав, відійшов.
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