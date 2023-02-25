Через російський винищувач в Україні лунали сирени тривоги (мапа)

Росія підняла в небо МіГ-31К з ракетами «Кинджал»

У суботу, 25 лютого, о 9:24 в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу.

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Тривожні сирени завили в усіх областях України, крім Луганщини та окупованого Криму.

Моніторингові групи повідомили про зліт російського МіГ-31К, який є носієм гіперзвукової ракети Х-47м2 «Кинджал».

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О 9:55 оголошено відбій повітряної тривоги у більшості областей України.

Станом на 10 годину небезпека лишається в Миколаївській, Херсонській, Одеській, Донецькій областях.

Після 10 години було оголошено відбій тривоги в південних областях.

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Раніше ЗСУ попередили про підготовку РФ до ракетної атаки, а також ударів дронами.

У Чорному морі корабельне угруповання в порівнянні з ранком 24 лютого збільшено удвічі. Наразі у Чорному морі перебувають вісім ворожих кораблів, серед яких на бойове чергування виведений і один надводний ракетоносій – фрегат, споряджений вісьмома «Калібрами».