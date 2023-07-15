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Загроза з моря: скільки «Калібрів» націлено на Україну

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Загроза з моря: скільки «Калібрів» націлено на Україну
У Чорному морі два носії крилатих ракет «Калібр»
фото ілюстративне

В Україні зберігається висока ракетна небезпека

Станом на ранок 15 липня у Чорному морі перебуває два ворожих ракетоносії. Про це повідомляє ВМС Збройних сил України.

«У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває дев’ять ворожих кораблів серед яких два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп 12 ракет», – йдеться в повідомленні.

В Азовському морі наразі один ворожий корабель.

У Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до восьми ворожих кораблів.

Загроза з моря: скільки «Калібрів» націлено на Україну фото 1

Нагадаємо, триває 507-ма доба повномасштабної війни Росії проти України.

Сьогодні вночі Росія завдала чергового удару по Україні іранськими ударними БпЛА Shahed-136/131 та зенітними керованими ракетами. 

Протягом минулої доби російські окупанти ударили по території України, застосувавши 17 безпілотників Shahed та зенітну керовану ракету із ЗРК С-300. В результаті успішної бойової роботи Сил оборони України знищено 16 «Шахедів».

 

Теги: ракета Чорне море корабель окупанти росія війна

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