Загроза з моря: скільки «Калібрів» зараз націлені на Україну
Станом на ранок 20 травня у Чорному морі на бойовому чергуванні ворожого флоту перебували три кораблі. Про це повідомляє ВМС Збройних сил України.
Серед ворожих кораблів – один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до чотирьох ракет.
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
У Середземному морі на бойовому чергуванні до семи ворожих кораблі, з них один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до чотирьох ракет.
Нагадаємо, днями в тимчасово окупованому Криму впала російська крилата ракета «Калібр».
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