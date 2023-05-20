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Загроза з моря: скільки «Калібрів» зараз націлені на Україну

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Загроза з моря: скільки «Калібрів» зараз націлені на Україну
У Чорному морі перебуває один ворожий ракетоносій
фото з відкритих джерел

Станом на ранок 20 травня у Чорному морі на бойовому чергуванні ворожого флоту перебували три кораблі. Про це повідомляє ВМС Збройних сил України.

Серед ворожих кораблів – один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до чотирьох ракет.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

У Середземному морі на бойовому чергуванні до семи ворожих кораблі, з них один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до чотирьох ракет.

Загроза з моря: скільки «Калібрів» зараз націлені на Україну фото 1

Нагадаємо, днями в тимчасово окупованому Криму впала російська крилата ракета «Калібр».

Теги: ракета окупанти росія Чорне море війна

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