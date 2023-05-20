Нічна атака «Шахедами»: влада Київщини повідомила про наслідки

Уночі на Київщині активно працювала ППО

Ніч на 20 травня знову була неспокійною на Київщині: росіяни атакували область дронами. Нічна тривога тривала понад 2,5 години.

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Цієї ночі на Київщині, як і під час попередніх атак росіян, активно працювала ППО, повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

«Влучань не зафіксовано. Жертв і постраждалих немає. Попередньо, пошкодження внаслідок падіння уламків відсутні», – повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

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Із початку травня це вже 11-та атака російських терористів на Київ та столичну область.

Як повідомлялося, у ніч на 20 травня ворог знову атакував столицю з повітря, попередньо, баражуючими боєприпасами Shahed. Усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобам протиповітряної оборони, ударів по Києву не допущено.

Уламки дронів упали в чотирьох районах столиці, спричинивши пошкодження будівель та автомобілів.

За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, після опівночі 20 травня російські окупанти атакували Україну з північного напрямку 18-ма ударними дронами Shahed-136/131, які спрямували на Київщину. Усі дрони знищено силами та засобами Повітряного командування «Центр» Повітряних сил.