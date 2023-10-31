Ємен офіційно оголосив війну Ізраїлю

Військові Ємену атакували Ізраїль ракетами та безпілотниками

Сьогодні, 31 жовтня, військові Ємену атакували Ізраїль ракетами та безпілотниками, таким чином офіційно оголосили війну. Про це заявив офіційний представник збройних сил країни генерал Яхья Саріє Ану.

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«Наші збройні сили завдали потужного залпу балістичних і крилатих ракет, а також великої кількості безпілотників з різних цілей в Ізраїлі. Ми продовжимо проводити більш якісні атаки з використанням ракет та безпілотників доти, доки ізраїльська агресія не припиниться», – сказав він.

Нагадаємо, сьогодні, 31 жовтня, Китай висловив підтримку Сектору Гази та закликав сторони припинити бойові дії.

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Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу повідомив, що його країна не погодиться на припинення вогню у Секторі Газа.