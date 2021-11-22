Закликав приєднуватись до терористів «ДНР»: СБУ спіймала організатора «референдуму»

Співробітники СБУ встановили місцезнаходження підозрюваного після повернення в Україну і затримали його

Пособник окупантів тривалий час переховувався в окупованому РФ Криму

Служба безпеки України затримала у Донецькій області одного з організаторів місцевого псевдореферендуму 2014 року. Про це інформує пресцентр СБУ.

Зазначається, що зловмисник закликав громадян зривати державні прапори та голосувати за приєднання регіону до так званої ДНР. Для цього він підбурював людей до масових заворушень під виглядом проведення мітингів та громадських зібрань.

Встановлено, що протиправну діяльність організував керівник місцевої комерційної структури разом зі спільниками. Задокументовано факти їх провокаційних дій на території Великоновосілківського району.

Згодом зловмисник залишив підконтрольну українській владі територію Донеччини і тривалий час переховувався від правосуддя в тимчасово окупованій АР Крим.

У 2017 році слідчі органів безпеки заочно повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України і оголосили у розшук.

У ході слідчо-оперативних дій було отримано інформацію про те, що зловмисник повернувся в особистих справах на підконтрольну українській владі територію регіону. Співробітники СБУ встановили місцезнаходження підозрюваного і затримали його.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин незаконної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

До слова, на днях СБУ затримала ексватажка бойовиків, який захоплював Луганський аеропорт.

Ще СБУ звітувала, що командир військової частини збирав секретні дані для російських спецслужб.