Закон про мобілізацію: Тимошенко розповіла, які пункти слід вилучити

Тимошенко заявила, що вимагатимемо вилучення пунктів, які передбачають кримінальну відповідальність за неявку до військкомату

Як стверджує народна депутатка, законопроєкт уже приніс дуже великі проблеми

У комітеті Верховної Ради розглядають оновлений законопроєкт про мобілізацію. На думку народної депутатки Юлії Тимошенко, не треба збурювати суспільство такими безглуздими законопроєктами, які вже внесли. Про це вона сказала під час відеозвернення у TikTok.

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Як стверджує народна депутатка, цей законопроєкт уже приніс дуже великі проблеми: і неконтрольоване зняття в банках депозитів, і величезні тисячні черги в консульствах по всьому світу для того, щоб якось свої легалізувати документи, українці там стоять.

«Сьогодні люди, які злякані, залишають країну в будь-який спосіб. Не збурюйте суспільство, не забувайте, що саме це суспільство великою мірою несе цю війну на своїх плечах. Будь-який закон про мобілізацію все-таки провокує нестабільність», – вважає вона.

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Тимошенко заявила, що вимагатимемо вилучення пунктів, які передбачають кримінальну відповідальність за:

неявку до військкомату;

невідкриття електронного кабінету;

непроходження вчасно ВЛК тощо.

«Просто кримінальна відповідальність, репресії – це не наша країна. Ми ж не хочемо, щоб половина країни опинилася за ґратами, чи щоб люди лісами втікали в Румунію, Угорщину чи Польщу. Ми ж не хочемо кидати в тюрми людей, які сьогодні займаються волонтерством, тримають економіку на своїх руках, щоб країна жила. Категорично цього не можна робити», – підсумувала Юлія Тимошенко.

Раніше Тимошенко запропонувала проєкт «справедливої мобілізації».

Нагадаємо, що 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку.

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Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Однак, за словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, законопроєкт про мобілізацію в нинішньому вигляді не буде виноситися на голосування. Лише після обговорення та внесення відповідних змін народні депутати ставитимуть його на розгляд парламенту.