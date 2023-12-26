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Як рятувати мобілізацію? Тимошенко розказала, кого треба відправляти на фронт

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Як рятувати мобілізацію? Тимошенко розказала, кого треба відправляти на фронт
фото: скріншот відео

Лідерка «Батьківщини» визнала, що мобілізація під час війни є неминучою. Але, за її словами, потрібно не вік призову опускати, а відправити на фронт 50% поліції, прокуратури, БЕБ, працівники яких нині заброньовані

Партія «Батьківщина» не голосуватиме за законпроєкт про мобілізацію у редакції, яку подав уряд. Відповідну заяву зробила її лідерка Юлія Тимошенко.

У відео на своїй сторінці у Facebook депутатка заявила, що для партії є неприйнятними статті про скасування броні для інвалідів третьої групи, педагогів і студентів, а також обмеження прав громадян за невиконання положень законопроєкту. Тимошенко підкреслила, що мобілізація під час війни – неминуча, однак, за її словами, вона «має проводитись справедливо, а українське військо обов’язково треба підсилити технологічно».

«Я вам говорю, що ми, відправляючи нашу молодь нашу молодь, чоловіків, синів, братів на фронт, не зможемо перевершити РФ в кількості військових», – заявила нардепка.

На думку Тимошенко, не можна забирати на фронт 25-річну молодь і «напівсліпих інвалідів», але не мобілізувати при цьому силовиків з податкової. Вона додала, що не можна планувати мобілізацію жінок та не пускати на фронт «навчених і досвідчених добровольців, старших за 60 років».

Лідерка партії «Батьківщина» заявила, що натомість Україна повинна розгорнути власне військово-промислове виробництво. Для цього, на її думку, треба призупинити у 2024 році виплати всіх зовнішніх і внутрішніх боргів України та скасувати підвищення зарплат чиновникам.

«Нам треба закон про всебічний розвиток технічно-наукових новацій для власної розробки і виробництва зброї. Ці розробки вже є, потрібна фінансова підтримка держави», – наголосила депутатка.

За словами Тимошенко, в результаті скасування виплат боргів та надбавок чиновникам вивільниться сума у 650 млрд грн.

До слова, лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заблокувала підписання закону про легалізацію канабісу. Депутатка внесла блокуючу постанову №7457-П до парламенту. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не зможе підписати і направити документ на підписання президенту Зеленському, поки парламент не розгляне відповідну постанову і проголосує більшістю проти.

 Тимошенко також під час війни дозволяла собі відпочинок за межами України. Зокрема, вона провела початок цього року у Дубаї (ОАЕ). Новина викликала неоднозначну реакцію у користувачів соцмереж – від жартів, відвертих кпинів до нагадування, що в Україні зараз мало хто може дозволити собі відпочинок.

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Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина закон мобілізація фронт

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