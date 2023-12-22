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Тимошенко заблокувала підписання закону про легалізацію канабісу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Тимошенко заблокувала підписання закону про легалізацію канабісу
21 грудня Верховна Рада легалізувала канабіс в Україні
фото ілюстративне

Постановою пропонується скасувати ухвалення закону

Лідерка фракції і партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заблокувала підписання закону про легалізацію канабісу. Депутатка внесла блокуючу постанову №7457-П до парламенту.

Постановою пропонується скасувати результати голосування за ухвалення в цілому законопроєкту про легалізацію медичного канабісу.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не зможе підписати і направити документ на підписання президенту Зеленському, поки парламент не розгляне відповідну постанову і проголосує більшістю проти.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про медичний канабіс у другому читанні. За прийняття зазначеного законопроєкту проголосували 248 народних депутатів. Закон регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності.

До слова, народна депутатка від опозиційної «ЄС» Ірини Геращенко заявила, що закон містить взаємовиключні норми і багато в чому не був потрібен. Інший депутат від «ЄС» – Володимир В'ятрович повідомив, що подав до законопроєкту двадцять правок, однак жодної з них комітет не врахував, як і жодної правки (з понад 800) не членів комітету.

Народна депутатка Леся Василенко («Голос») після прийняття закону про легалізацію медичного канабісу заявила, що ці «природні ліки» потрібні кожному третьому українцю.

Теги: Юлія Тимошенко медичний канабіс Верховна Рада

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