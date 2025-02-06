Російські війська просунулися під Куп’янськ, Торецьк і Курахове – карти ISW

Триває 1079-й день війни

Російські війська просунулися під Куп’янськ, Торецьк і Курахове, водночас Сили оборони України просунулися під Покровськом. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ на Курщині

Російські війська 5 лютого продовжили наземні атаки на український виступ у Курській області, але не зробили жодного підтвердженого просування. Окупанти продовжували наступати на північний захід від Суджі в районі Свердликова і Малої Локні та на південний захід від Суджі в районі Куриловки.

Харківщина

Російські війська продовжували наступальні дії на північ від Харкова вздовж міжнародного кордону поблизу Козачої Лопані та на північний схід від Харкова біля Вовчанська 4 і 5 лютого, але не зробили жодного підтвердженого просування.

Луганщина

Російські війська просунулися в Куп’янському напрямку. Окупанти продовжували атакувати на північ від Куп’янська в напрямку Кіндрашівки та Дорошівки; на схід від Куп'янська поблизу Петропавлівки; і на південний схід від Куп'янська біля Піщаного і на Новоосинове 4 і 5 лютого.

5 лютого російські війська продовжили наступальні дії на Боровому напрямку, але підтверджених наступів не зробили. Російські війська продовжували атакувати на північний схід від Борової біля Загризового, Нової Кругляківки та Лозової та на схід від Борової біля Копанок 4 і 5 лютого.

Російський мілблогер стверджував, що російські війська просунулися на південний схід від Торського, але ISW не знайшло підтвердження цієї заяви.

Донеччина

Російські війська просунулися на Торецькому напрямку в умовах продовження наступальних дій у районі 5 лютого. Вони продовжували наступ у районі Торецька; на північній околиці Торецька; і на захід від Торецька біля Щербинівки 4 і 5 лютого[45].

Геолокаційні кадри, опубліковані 4 лютого, показують, що російські війська нещодавно просунулися вулицями Сєрова та Григорія Сковороди на півночі Торецька.

Українські та російські сили нещодавно просунулися на Покровському напрямку 5 лютого. Російські війська продовжували наступ на схід від Покровська поблизу Калинового, Водяного Другого, Єлизаветівки та Миролюбівки; на південний схід від Покровська біля Проміні; на південь від Покровська біля Піщаного; і на південний захід від Покровська біля Котлиного, Удачного та Успенівки 4 і 5 січня.

Російські мілблогери стверджували, що українські війська здійснили контратаку на лінії Срібне-Запоріжжя-Надіївка (все на південний захід від Покровська). Геолокаційні кадри, опубліковані 5 лютого, показують, що українські сили нещодавно просунулися на схід від Надіївки (на південний захід від Покровська).[53]

Геолокаційні кадри, опубліковані 5 лютого, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в південне Срібне (на південний захід від Покровська) і, ймовірно, захопили поселення.

Російські війська нещодавно незначно просунулися на захід від Курахового. Російські війська продовжували наступальні дії на північний захід від Курахового поблизу Успенівки та Андріївки; на захід від Курахового біля Дачного, Улаклів, Костянтинополя, Розлива; і на південний захід від Курахового біля Зеленівки 4 і 5 січня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 4 лютого, показують, що російські війська нещодавно просунулися в полі на південний захід від Дачного.[59]

Південь

Російські війська продовжували обмежені наземні атаки на заході Запорізької області 5 лютого, але не просунулися. Російські війська продовжували наземні наступи на північ від Роботиного біля Новоданилівки та на північний схід від Роботиного біля Малої Токмачки 4 і 5 лютого.

На Херсонському напрямку 5 лютого не відбулось жодних боїв та просувань.

Нагадаємо, що триває 1079-й день війни.