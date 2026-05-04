Австрія висилає трьох дипломатів РФ через підозру в шпигунстві

Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер: Неприйнятно, щоб дипломатичний імунітет використовувався для шпигунства

З 2020 року Австрія вислала вже 14 осіб

Відень оголосив персонами нон грата трьох представників дипломатичного корпусу РФ. Рішення ухвалили після виявлення на дахах російських дипустанов спеціального обладнання, яке, за даними австрійських спецслужб, використовувалося для ведення технічної розвідки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Приводом для вислання став так званий «ліс антен» – розгалужена мережа засобів зв’язку та радіоелектронної розвідки на дахах будівель, що належать Російській Федерації. Експерти безпеки встановили, що це обладнання дозволяло перехоплювати сигнали мобільного зв’язку та цифрові дані в урядовому кварталі Відня.

Відень традиційно вважається одним із головних центрів діяльності російських спецслужб у Європі через велику кількість розташованих тут міжнародних організацій (ООН, ОПЕК, ОБСЄ).

Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер виступила з жорсткою заявою у понеділок, 4 травня, підтвердивши факт депортації.

«Неприйнятно, щоб дипломатичний імунітет використовувався для шпигунства», – наголосила очільниця зовнішньополітичного відомства.

За офіційними даними, троє росіян уже покинули територію країни. Їхня діяльність була визнана несумісною з дипломатичним статусом.

Вислання 4 травня стало черговим кроком у межах кампанії з очищення країни від російського впливу. З 2020 року кількість російських дипломатів, яких Австрія офіційно виставила за межі країни через підозри у розвіддіяльності, зросла вже до 14 осіб.

