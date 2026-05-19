Тегеран висунув Вашингтону шість умов для мирної угоди

Іран передав США перелік вимог через Пакистан, серед яких – скасування санкцій, виведення американських військ та компенсація за збитки від війни

Іран офіційно передав Сполученим Штатам перелік умов, за яких Тегеран готовий розглядати мирну угоду з Вашингтоном. До списку увійшли вимоги щодо санкцій, американської військової присутності та компенсацій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеканал Sky News.

Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді оприлюднив шість ключових вимог Тегерана до США. Іранська сторона вимагає:

скасування американських санкцій проти Ірану;

розморожування іранських активів за кордоном;

припинення морської блокади країни;

завершення бойових дій на всіх фронтах, зокрема у Лівані;

виведення американських військ із районів поблизу іранського кордону;

виплати компенсації за збитки, завдані війною.

За даними Reuters, мирний план Ірану передали американській стороні через Пакистан. Джерело агентства в Ісламабаді повідомило, що саме пакистанська сторона виступила посередником у передачі документа до Вашингтона. Офіційної реакції США на оприлюднені вимоги наразі немає.

Нагадаємо, що Тегеран заявив про готовність передати свої запаси високозбагаченого урану Росії, а не Сполученим Штатам, як наполягає Вашингтон.

Також Іран погодився на тривале замороження ядерної програми замість її повної ліквідації. Однією з ключових умов стала передача Росії близько 400 кг збагаченого урану.

Крім цього, Тегеран заявив про готовність відмовитися від вимог компенсації за американо-ізраїльські удари в обмін на економічні поступки з боку США. Іран також наполіг на «довгостроковому багатоетапному перемир’ї» та політичних гарантіях, які дозволили б владі «зберегти обличчя».