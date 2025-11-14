Нові виплати за народження дитини, Запорізька АЕС під загрозою блекауту. Головне за 14 листопада

Зеленський підписав законопроєкт, який запроваджує нову систему підтримки сімей у період до та після народження дитини

Зеленський підписав закон про нові виплати за народження дитини, Запорізька АЕС опинилася під загрозою блекауту, Україна запустила в серійне виробництво дрон-перехоплювач «шахедів». «Главком» склав добірку новин 14 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський підписав закон про нові виплати за народження дитини

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13532, який запроваджує нову систему підтримки сімей у період до та після народження дитини. Закон має створити умови для підвищення рівня народжуваності, поєднання батьківства з професійною зайнятістю шляхом підтримки сімей у допологовий, післяпологовий та період догляду за дитиною після її народження.

Згідно із законом, розмір грошової допомоги при народженні дитини становить 50 тис. грн на кожну. Її можна оформити, подавши заяву, до якої потрібно додати копії свідоцтва про народження дитини або рішення про встановлення опіки. Також документ встановлює допомогу жінкам за відсутності страхового стажу у звʼязку з вагітністю й пологами – 7 тис. грн на місяць.

Сили оборони зірвали масштабний наступ окупантів на Олександрівському напрямку

Уранці 14 листопада на Олександрівському напрямку ворог здійснив спробу наступу. Окупанти використали для атаки близько двох десятків різної бронетехніки.

Українські воїни завчасно виявили ворожу бронетехніку попри складні погодні умови. У ході комплексного вогневого ураження бійці знищили два танки та чотири бойові броньовані машини загарбників. Окрім того, ліквідовано трьох окупантів та поранено пʼятьох ворожих штурмовиків.

На Олександрівському напрямку росіяни змінюють тактику через погодні умови. Тумани застосовують для просочування малими піхотними групами, використовуючи цивільний транспорт – від авто та мотоциклів до електросамокатів. Їхні дії часто координуються дронами, які фактично керують рухом піхоти.

Україна запустила в серійне виробництво дрон-перехоплювач «шахедів»

Український дрон-перехоплювач «шахедів» запущено в серійне виробництво. Технологію Octopus передано трьом першим виробникам, ще одинадцять готують виробничі лінії.

Безпілотник, ефективність якого підтверджена у бою, розроблений Збройними силами. Він працює вночі, під глушінням і на низьких висотах. Дрон-перехоплювач, або БпЛА-перехоплювач, – це різновид військових безпілотних літальних апаратів, головне завдання яких – знищення ворожих повітряних цілей у межах протиповітряної оборони. Зазвичай такими перехоплювачами є FPV-дрони, як квадрокоптери, так і апарати літакового типу.

Запорізька АЕС опинилася під загрозою блекауту

Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція знову опинилася під загрозою блекауту через втрату основної лінії живлення. Сьогодні о 16:18 атомна станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі – 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська. Вона є основною для живлення тимчасово окупованої станції.

Наразі станція отримує електропостачання для власних потреб лише від однієї лінії електропередачі. У разі повного відключення від енергосистеми на ЗАЕС може статися черговий одинадцятий блекаут, що становитиме серйозну загрозу для радіаційної безпеки.

НАБУ та САП вручили Чернишову клопотання про арешт у справі легалізації коштів

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручили колишньому віцепрем’єр-міністру України клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. НАБУ та САП не називають імʼя фігурантам, однак за матеріалами справи мова про Олексія Чернишова.

За даними слідства, експосадовець був серед відвідувачів так званої «пральні» – місця, де здійснювалася легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом. Цей об’єкт перебував під контролем керівника злочинної організації, викритої НАБУ та САП напередодні.

Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад $1,2 млн та майже 100 тис. євро готівкою.