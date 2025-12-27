Національне антикорупційне бюро заявило про перешкоджання в обшуках будівель Верховної Ради

Управління державної охорони прокоментувало звинувачення НАБУ у «спротиві»

Співробітники Управління державної охорони чинять спротив працівникам Національного антикорупційного бюро під час здійснення слідчих дій у комітетах Верховної Ради України. Доступ детективам обмежують зі сторони Європейської площі в Києві. Про це інформує «Главком» із посиланням на заяву відомства.

«Зазначимо, що перешкоджання проведенню слідчих дій є прямим порушенням закону», – сказано у повідомленні НАБУ.

Тим часом, Управління державної охорони (УДО) запевнило, що не здійснює спротив співробітникам НАБУ. Про це повідомив голова УДО Олексій Морозов у коментарі «Радіо Свобода».

Він поскаржився, що співробітники НАБУ намагаються провести незнайомих чи незрозумілих людей на територію урядового кварталу.

«Ми зараз встановлюємо особи цих людей. Усіх перевіряємо, хто вони такі», – пояснив голова УДО.

За його словами, прізвищ людей, які намагаються пройти на територію урядового кварталу, немає в ухвалі суду.

«І взагалі, відповідно до Кримінально-процесуального кодексу, понятими мають бути люди, яких, скажемо так, випадково, знайдуть на вулиці і приведуть на місце проведення заходу. Ці ж люди проводяться навмисно через блокпости урядового кварталу. Зрозуміло, що ми вживаємо заходів для того, щоб перевірити, щоб встановити їхні особи й перевірити, хто вони такі», — пояснив Олексій Морозов.

Морозов додав, що цих людей заводять «з-поза меж урядового кварталу, але є процедура допуску, зазвичай роблять замовлення».

Як відомо, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) провели спецоперацію «під прикриттям», результатом якої стало викриття масштабної злочинної схеми у стінах парламенту. До складу організованої групи входили чинні народні депутати України.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро повторно викликало на допити підозрюваних бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.