У Києві працює ППО

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

Пройдіть в укриття!

У ніч на 4 грудня російська окупаційна армія атакує Київ безпілотниками. Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає «Главком».

Ткаченко повідомив, що у столиці працює ППО по дронах.

«В Києві працює ППО по ворожих дронах. Залишайтеся в укриттях до завершення тривоги», – написав Ткаченко.

Нагадаємо, у Києві повітряна тривога з 28 на 29 листопада стала найтривалішою від початку повномасштабного вторгнення РФ – 10 годин і 31 хвилину. Попередня найтриваліша тривога була з 7 на 8 листопада минулого року – 9 годин, 56 хвилин.

Пошкодження були зафіксовані в багатьох районах міста. Унаслідок ударів було відомо про двох загиблих та 38-х постраждалих. Того ж дня рятувальники завершили роботи з розбору завалів та ліквідації наслідків російських ударів по Києву. До ліквідації наслідків обстрілу загалом було залучено 360 рятувальників та 74 одиниці техніки.

Як відомо, у ніч на 25 листопада російська окупаційна армія атакувала безпілотниками Чугуїв у Харківській області. Про це повідомляє міська голова Чугуєва, Галина Мінаєва.

Мінаєва повідомила, що окупанти нанесли масований удар безпілотниками по об'єкту критичної інфраструктури. Також є пошкодження багатоквартирного будинку. Постраждалих немає.

Повідомлялося, що у ніч на 19 листопада РФ атакувала Харків безпілотниками. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Терехов написав, що попередньо, одне з влучань у багатоповерхівку у Слобідському районі. На місці вирує пожежа. Крім того, є попередня інформація про влучання біля одного з медичних закладів міста, пошкоджені самої будівлі та автомобілів. Ймовірно, поранено лікаря.

Крім того, вночі 17 листопада російська терористична армія вдарила ракетами по центру міста Балаклія. Про це повідомляє начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

За інформацією Карабанова, влучання сталося поряд з багатоквартирними будинками. Внаслідок ракетного удару загинули три людини. Ще 10 осіб зазнали поранень, серед них –  діти 2011, 2007 та 2010 року народження.

