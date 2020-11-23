Запорізька АЕС відновила роботу енергоблока

Це збільшить виробіток атомної електроенергії

Тимчасово виконуючий обов'язки міністра енергетики Юрій Бойко заявив, що на Запорізькій атомній електростанції після планового-попереджувального ремонту підключили до мережі енергоблок №2. Про це Юрій Бойко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Після проведення всіх етапів роботи, передбачених програмою дослідної експлуатації, було отримано дозвіл на початок пускових операцій на енергоблоці №2 ЗАЕС, відтак на Запорізькій атомній електростанції вже працює п'ять енергоблоків із шести», – написав він.

Бойко також зазначив, що саме електроенергія АЕС є основним джерелом для покриття витрат державних гарантій у сфері електроенергетики. Зокрема постачання електричної енергії населенню за низькими цінами.

Зазначимо, Запорізька АЕС є найбільшою в Європі атомною станцією.

Нагадаємо, що експерт пояснив, чому змінились оптові ціни на електроенергію.

Зазначимо, що «Енергоатом» отримав 210 млн збитку. Експерт назвав причину.

Крім того, «Енергоатому» потрібно понад 11 млрд грн і десятки років на безпечну зупинку одного енергоблоку.

До слова, Кабмін покращив умови продажу електроенергії державним «Гарантованим покупцем».

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