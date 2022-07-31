Збирав інформацію про ЗСУ: прокуратура оголосила підозру експравоохоронцю

Підозрюваний діяв разом зі спільником

У Харові колишній правоохоронець разом зі своїм знайомим збирали та передавали ворогу інформацію про переміщення українських військових. Їм оголошено підозру. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури двом чоловікам повідомлено про підозру у поширенні інформації про переміщення, рух, розташування Збройних сил України (ч. 3 ст. 114-2 КК України)», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, чоловік спільно зі своїм знайомим, який є колишнім правоохоронцем, здійснювали у Харкові відеозйомку місць розташувань українських військових. Відео вони розмістили у проросійському Telegram-каналі, який використовується спецслужбами країни-агресора для ведення підривної діяльності проти України.

Зазначається, що поширена підозрюваними інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генштабом ЗСУ та іншими уповноваженими державними органами. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що директорка приватної школи-садка в передмісті Києва Алла Душкіна (Ратушна), яку підозрюють у тому, що здавала позиції ЗСУ російським військам в обмін на обіцянку стати «міністром освіти» окупантів, вийшла на волю під 500 тис. грн застави.